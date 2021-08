Bratislava vyhlásila súťaž na obnovu strediska na Žarnovickej ulici

Bratislava 25. augusta (TASR) - V bratislavskej Rači vyhlásili architektonicko-urbanistickú súťaž na obnovu kultúrneho strediska a knižnice na Žarnovickej ulici. Budova je v súčasnosti energeticky náročná a kapacitne nedostatočná. Rovnako tam nie je vytvorený bezbariérový prístup. Architekti majú prostredníctvom súťaže nájsť spôsob, ako vytvoriť atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom súčasnej doby. TASR o tom informovala Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Súčasťou zadania súťaže je budova strediska, amfiteáter a tiež trafostanica, ktorú vlastní mestská časť, a úlohou architektov bude zakomponovať ju do celku. Architekti musia navrhnúť aj umiestnenie minimálne 11 parkovacích miest v bezprostrednom okolí areálu.



"Budova kultúrneho strediska by mala mať po rekonštrukcii štyri kľúčové časti, a to knižnicu, spolkové priestory, spoločenskú sálu pre 120 až 160 ľudí a kaviareň, ktorá celý objekt oživí. Architekti sa budú môcť zapojiť do súťaže do 19. novembra a víťazný návrh bude verejnosti známy najskôr v januári 2022. Predpokladaný termín začatia obnovy tohto miesta je v roku 2023," spresnili z MIB.



Kultúrne stredisko s knižnicou sa nachádza na Žarnovickej ulici medzi historickou časťou Rače a sídliskom z 80. rokov minulého storočia. Zo strediska v pomerne husto osídlenej štvrti sa stalo miesto pre voľnočasové aktivity tamojších obyvateľov. Využívajú ho najmä rodičia s deťmi, seniori či imobilní ľudia. Budova z roku 1984 však podľa inštitútu postupne dosluhuje, s čím súvisí aj energetická náročnosť jej prevádzky. V nevyhovujúcom stave je aj vonkajší amfiteáter. Rovnako má budova nepostačujúcu kapacitu pre rôzne spoločenské akcie a nie je tam vytvorený bezbariérový prístup.



Náklady za architektonickú súťaž znáša MIB a samotnú rekonštrukciu bude hradiť mestská časť.