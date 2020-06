Vyhlásili víťaza súťaže na premenu areálu na Mlynských nivách

Bratislava 17. júna (TASR) - Developer YIT Slovakia v stredu vyhlásil víťaza architektonicko-urbanistickej súťaže na premenu bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách v Bratislave na modernú mestskú štvrť. Víťazný návrh ateliéru Sadovsky & Architects ponúkol podľa investora vytvorenie kvalitného prostredia s vlastnou identitou a zároveň najlepší environmentálny koncept z hľadiska revitalizácie územia i adaptácie prostredia na klimatické zmeny.



Na súťaži sa zúčastnilo 11 renomovaných ateliérov zo Slovenska a Česka. O víťazovi rozhodla sedemčlenná odborná porota vrátane zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Ružinov či zástupcov investora. Porota podľa developera vo víťaznom návrhu kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. "Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta," informoval o tom TASR investor.



Pozemok s výmerou približne 6,5 hektára sa nachádza v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy a je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.



Územie je v blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy, preto má podľa developera veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. "Súčasné využitie areálu je v rušivom kontraste s rozvíjajúcou sa okolitou zástavbou. Premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život," tvrdí spoločnosť YIT Slovakia. Projekt by sa tak mohol stať ďalším centrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má developer YIT ambíciu otvoriť smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.



Minulý rok spoločnosť dokončila projekt STEIN2 a onedlho sa začne výstavba prvej rezidenčnej etapy projektu ZWIRN v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne.