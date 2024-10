Bratislava: Vyhodnotiť dosah konsolidácie na mesto je nateraz zložité

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vyhodnotiť dosah konsolidačného balíčka na rozpočet Bratislavy je v tejto chvíli zložité. Hlavné mesto ho nevie tak rýchlo prepočítať, ako rýchlo ho vládna koalícia mení. Pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že ďalšie zvyšovanie miestnych daní však magistrát nepredpokladá.



"V každom prípade je zrejmé, že o náraste príjmov Bratislavy sa v tomto prípade baviť nedá," skonštatoval Bubla.



Pripomenul, že už v minulosti museli pre rôzne "politické a populistické rozhodnutia" napriek výraznému šetreniu zoškrtať investície do opráv ciest a chodníkov, obnovy športovísk i verejných priestorov. Ďalšie výpadky v rozpočte by podľa neho znamenali ďalšie škrtanie potrebných investícií do rozvoja hlavného mesta a do zlepšovania služieb. "V súvislosti s týmito výpadkami však už nepredpokladáme ďalšie zvyšovanie miestnych daní," poznamenal Bubla.



Hlavné mesto opätovne podotklo, že Bratislava má málo peňazí roky, spolu so Sofiou je najchudobnejším mestom Európskej únie (EÚ) v prepočte na obyvateľa. Má tiež menej peňazí na obyvateľa ako české Brno.