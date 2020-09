Bratislava vyhovie požiadavkám petície Zastavme hazard

Bratislava 24. septembra (TASR) – Bratislava vyhovie požiadavkám novej petície za zákaz hazardu, za ktorou stoja občianski aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard. Pod petíciou je 104.516 podpisov Bratislavčanov, z toho 73.434 je platných. Vo štvrtok o tom rozhodli bratislavskí mestskí poslanci, ktorí požiadali primátora Bratislavy Matúša Valla, aby vyhovel petícii a spustil proces prípravy všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze umiestnenia herní v zákonom stanovených budovách, vrátane kasín. Vallo deklaroval podporu.



"Je to pre nás veľká téma. Máme na to jasný názor a s našou podporou môžete rátať," adresoval aktivistom i podporovateľom petície bratislavský primátor. Vallo v minulosti vyhlásil, že neregulované rozšírenie hazardných hier negatívne mení tvár mesta a spôsobuje tiež závažné negatívne spoločenské a ľudské dôsledky. Podporu novej petícii za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú spustili aktivisti na jeseň 2019, už vopred vyjadrili okrem primátora i viacerí bratislavskí starostovia a mestskí poslanci. Viacerí mestskí poslanci vyjadrili podporu aj na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva. Pri hlasovaní sa z prítomných poslancov 28 vyjadrilo za, proti nebol nikto a štyria nehlasovali.



Petíciou za zákaz hazardu sa Bratislavčania sťažujú, že pre hazard dochádza na území hlavného mesta k narušovaniu verejného poriadku. Žiadajú preto mestských poslancov, aby prijali VZN, ktoré na celom území Bratislavy zakáže umiestnenie herní či kasín. Petíciu aktivisti odovzdali magistrátu v júli so 104.516 podpismi na 5463 petičných hárkoch. Potrebných bolo vyzbierať minimálne 53.527 podpisov, teda najmenej od 15 percent dospelých obyvateľov Bratislavy. Iniciatíva považovala vyzbieranie toľkých podpisov za úspech a potvrdenie, že Bratislavčania nechcú hazard vo svojom meste.



V rámci procesu verifikácie o údajoch podporovateľov petície na základe údajov z registra fyzických osôb sa podľa mesta zistilo, že platných podpisov je 73.434. "Z pohľadu počtu overených záznamov k počtu dospelého obyvateľstva hlavného mesta bolo petičné kvórum splnené. Overené záznamy predstavujú 20,58 percenta z dospelého obyvateľstva Bratislavy," skonštatoval magistrát.



Asociácia zábavy a hier dlhodobo tvrdila, že riešením nie je zákaz, ale regulácia hazardu. Hovorkyňa asociácie Dominika Lukáčová v júli pre TASR uviedla, že po koronakríze sa situácia v oblasti ich podnikania tak dramaticky zmenila, že vôbec neuvažujú hlavnému mestu ponúkať ďalšie obmedzenie hazardu, ktoré pôvodne chceli deklarovať vlastnou petíciou. Ponuku ešte viac zregulovať hazard v Bratislave preto považuje za bezpredmetnú a ďalší zákaz legálneho hazardu za nezmyselný a nebezpečný.



Absolútny zákaz herní v Bratislave už platil, avšak len od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý konštatoval nesúlad so zákonom.