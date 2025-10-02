< sekcia Regióny
Bratislava: Vymenené svietidlá môžu ušetriť viac ako jeden milión eur
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Do konca aktuálneho roka by hlavné mesto SR Bratislava malo vymeniť väčšinu svietidiel verejného osvetlenia na území metropoly. „Úspora dosiahnutá výmenou za menej poruchové a výrazne menej energeticky náročné LED svietidlá by mala presiahnuť jeden milión eur,“ priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Spresnil, že doteraz bolo z približne 49.000 svetelných bodov vymenených 28.000 pouličných svietidiel. „S výmenou sa pokračuje aj v tomto roku, pričom do konca roka bude ešte vymenených 7500 kusov svietidiel a tak novú technológiu bude využívať vyše 35.000 svietidiel,“ uviedol hovorca.
Pripomenul, že verejné osvetlenie v hlavnom meste prešlo naposledy rekonštrukciou v rokoch 1997 - 2003. Použitá osvetľovacia technológia bola po viac ako 20 rokoch prevádzky zastaraná, výrazne poruchová, ako aj energeticky náročná. „Nové LED svietidlá prinášajú nielen výrazné zníženie poruchovosti z viac ako 25 percent ročne na menej ako 2,5 percenta ročne, ale aj zásadné zníženie nákladov na elektrickú energiu o viac ako 40 percent,“ informoval Bubla. „Výmena 35.000 kusov svietidiel pri súčasných cenách energií prinesie len na platbách za elektrinu ročnú úsporu viac ako jeden milión eur,“ zdôraznil.
Poukázal tiež na to, že nové svietidlá sú vybavené naprogramovanou krivkou stmievania. „To znamená, že počas hlbokej noci, keď je premávka spravidla nižšia, sú svietidlá tlmené postupne na 70 a následne až 40 percent výkonu,“ objasnil. „Zároveň majú obmedzené vyžarovanie výhradne na plochy, ktoré majú byť osvetlené, je teda minimalizované nežiaduce vyžarovanie do okien, ako aj zbytočné svietenie do oblohy,“ doplnil Bubla.
Vlani sa masívnejšia obmena svietidiel realizovala najmä v okrajových mestských častiach Jarovce, Rusovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, ale tiež v Ružinove, Podunajských Biskupiciach a Vrakuni. V tomto roku sa najväčšia výmena a inštalácia LED technológie realizuje v Karlovej Vsi, Petržalke, Rači, Dúbravke i Lamači.
Vo výmenách svietidiel budú Technické siete Bratislavy pokračovať aj v budúcom roku tak, aby boli postupne vymenené vo všetkých mestských častiach na území celého mesta. „Zámerom je úspory spojené s nasadením LED technológie následne využiť na rekonštrukcie nosných prvkov - stožiarov a tiež napájacích vedení uložených v zemi, ktoré sú často na hranici svojej životnosti,“ uzavrel hovorca hlavného mesta.
