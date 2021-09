Bratislava vypracovala protikorupčné štandardy

Bratislava 22. septembra (TASR) – Vyššia transparentnosť a zúženie priestoru pre korupčné konanie, to je cieľom protikorupčných štandardov hlavného mesta, ktoré vypracoval magistrát a o ich schválení rozhodnú vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci. Štandardy majú nahradiť dokument protikorupčné minimum mesta, prijatý v roku 2012, ktorý je podľa mesta už neaktuálny.



Protikorupčné štandardy majú podľa mesta vyjadriť záväzok bratislavskej samosprávy napĺňať opatrenia, ktoré sú aj nad rámec zákonných povinností. „Obsahujú opatrenia, ktoré hlavné mesto v súčasnosti napĺňa a chce zachovať ako štandardy aj do budúcnosti, ako aj opatrenia, ku ktorých napĺňaniu sa chce v blízkom čase dopracovať," spresnil magistrát.



Spolu 90 opatrení protikorupčných štandardov rozdelil do deviatich oblastí. Ide o politiku informovania verejnosti o rozhodovaní miestnej samosprávy, politiku transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti o rozpočte, politiku verejného obstarávania a zverejňovania zmlúv, politiku nakladania s majetkom mesta. Zahrnuté tu je aj rozhodovanie o prideľovaní dotácií, personálna politika a etika, politika územného plánovania, politika prideľovania bytov a miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto, a politika transparentnosti v právnických osobách riadených a založených mestom a obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto väčšinový podiel.



„Opatrenia vychádzajú aj z hodnotenia Otvorená samospráva, ktoré pravidelne uskutočňuje nezisková organizácia Transparency International Slovensko," spresnila samospráva s tým, že si aj určila termíny pre napĺňanie opatrení, ktoré v súčasnosti ešte nespĺňa.



Medzi opatrenia, ktoré mesto momentálne nespĺňa, ale chce to zmeniť, patrí napríklad prijatie, zverejnenie a dodržiavanie pravidiel pre konanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta, zverejnenie informácie o uplatnení sistačného práva (veta) primátora a dôvodoch jeho uplatnenia. Mesto taktiež chce vypracovať a prijať rozpočtové pravidlá mesta a trvalo ich zverejniť na webe mesta, zverejniť aktuálny register investičných akcií mesta (investičný plán) na webe mesta, zverejňovať plán verejného obstarávania mesta pre aktuálny rok do 30 dní od schválenia rozpočtu, zaviesť a udržiavať systém zverejňovania zmlúv, ktorý umožňuje vyhľadávanie a triedenie, na webe zverejňovať v rámci samostatného registra darov informácie o sponzoringu a daroch poskytnutých mestu. Rovnako plánuje na podstránke webu mesta o primátorovi a námestníkoch primátora zverejniť odkaz na ich zverejnené majetkové priznania za každý rok vo funkcii či zaviesť a udržiavať možnosť elektronického podania žiadosti o byt.



Ak poslanci štandardy schvália, bude správu o ich plnení predkladať primátor raz ročne mestskému zastupiteľstvu.