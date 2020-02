Bratislava vypracovala protokol krízovej pomoci ľuďom bez domova

Bratislava 2. februára (TASR) – Splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova Sergej Kára a splnomocnenkyňa bratislavského primátora pre bezpečnosť a drogovú politiku Iveta Chovancová vypracovali v spolupráci s mestskou políciou protokol krízovej pomoci ľuďom ohrozeným mrazmi počas nočných hodín. Súčasťou materiálu sú presné postupy prác a krízové formy pomoci, ktoré dokážu zachrániť ľudský život či ochrániť človeka pred omrzlinami. Od začiatku roka sa vďaka týmto opatreniam podarilo pomôcť už desiatkam ľudí bez domova.



Aktuálne je v Bratislave podľa Káru približne 4000 až 4500 ľudí bez domova a zimné obdobie je najnepríjemnejším obdobím najmä pre túto zraniteľnú skupinu obyvateľov. "Bolo našou povinnosťou prijať efektívne opatrenia zamerané na pomoc a ochranu pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú," povedal.



Jednou z noviniek sú hliadky mestskej polície, ktoré sa v rámci svojich povinností od večerných až do ranných hodín zameriavajú aj na verejné priestory v lokalitách, kde sa najčastejšie zdržiavajú ľudia bez domova. Každá hliadka disponuje potrebnou materiálnou pomocou, ktorú vie ihneď poskytnúť. "Ide najmä o spacáky, karimatky, deky, termoprádlo, šály, čiapky či rukavice. Ďalšou novinkou je možnosť privolania transportného vozidla, ktoré ohrozenú osobu dokáže dopraviť v nočných hodinách do nocľahárne pre ľudí bez domova," spresnil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Mestská polícia aj vďaka prijatým postupom a opatreniam dokázala už počas januára pomôcť desiatkam ľudí bez domova.



Chovancová tvrdí, že tento model spolupráce je jedinečným príkladom pomoci zo strany bezpečnostných zložiek. "Naším plánom počas budúcej zimy je, aby túto formu pomoci v spolupráci s mestskou políciou zabezpečoval aj vznikajúci mestský terénny tím," podotkla.



Mesto zároveň vyzýva verejnosť, aby neváhala a v prípade potreby pomohla či privolala pomoc človeku, ktorý to potrebuje. Magistrát odporúča, aby bola v prípade, že daný človek nereaguje či má viditeľné zdravotné ťažkosti, bezodkladne privolaná záchranná zdravotná služba na tiesňovom čísle 155 či 112.



"V prípade, že sa daný človek zdôverí, že plánuje noc stráviť vonku či pôsobí zoslabnuto, prosíme, aby občania kontaktovali terénnych sociálnych pracovníkov občianskeho združenia (OZ) Vagus na ich linke 0949655555 (v čase 17.00 - 21.00 h, pondelok - sobota)," uviedol Bubla. Ak by bola linka OZ Vagus nedostupná, je potrebné kontaktovať linku mestskej polície na čísle 159, ktorá podľa nového protokolu dokáže ohrozenej osobe pomôcť.



Hlavné mesto zároveň plánuje spustenie webovej stránky s interaktívnou mapou, na ktorej budú prehľadne sumarizované všetky formy pomoci ľuďom bez domova, neskôr aj iných ohrozených sociálnych skupín. Interaktívnu mapu budú môcť využiť aj bežní obyvatelia, ktorí chcú danému človeku poradiť.