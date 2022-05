Bratislava vypracovala súťažné podmienky pre architektonické súťaže

Bratislava 5. mája (TASR) – Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vypracoval vzorové súťažné podmienky, ktoré majú priniesť zrozumiteľný návod na prípravu architektonických súťaží. Z dokumentov môže čerpať ktokoľvek, kto chce zorganizovať takúto súťaž pre návrh budovy alebo verejného priestoru. Záujemcovia na webe nájdu súťažné podmienky pre tri typy najčastejšie vyhlasovaných súťaží.



Dokumenty vypracoval MIB na základe svojich doterajších skúseností, do tohto roku vyhlásil 13 súťaží. "Umožnilo nám to pripraviť mustru pre efektívne, funkčné atransparentné architektonické súťaže. Chceme uľahčiť prácu architektom aj verejným inštitúciám aponúknuť jednotné afungujúce pravidlá," skonštatoval Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží na MIB.



Podklady pomôžu so správnym nastavením súťaže najmä samosprávam či verejným inštitúciám, ale aj architektom alebo iným subjektom, ktoré sa snažia cez verejnú architektonickú súťaž vybrať najlepší návrh na svojom území. Cieľom vzorových súťažných podmienok je prispieť ku skvalitňovaniu architektonických súťaží. Týkajú sa troch najčastejšie vyhlasovaných súťaží, a to malej súťaže a jednokolovej súťaže návrhov, ale tiež informatívneho dokumentu pre súťažný dialóg.



Architektonická súťaž je formálne v štátnej a verejnej správe legislatívny postup verejného obstarávania, ktorý obsahuje komplexné zadanie s technickými podkladmi, analýzami potrieb, historickým a spoločenským kontextom. Rozdielom oproti iným verejným obstarávaniam je v diskusii a formáte hodnotenia. Víťaz súťaže sa vyberá na základe kvality návrhu, ktorý nielenže najlepšie rieši územie, ale dlhodobo môže šetriť zdroje. Cena za služby architekta je stanovená vopred a najkvalitnejší návrh vyberá odborná porota.