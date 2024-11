Bratislava vypratala a vyčistila chátrajúcu budovu amfiteátra v Devíne

Bratislava 9. novembra (TASR) - Hlavné mesto vypratalo a vyčistilo interiér schátranej budovy bývalej reštaurácie a amfiteátra na Slovanskom nábreží pod hradom Devín v Bratislave. Tú získalo tento rok opäť do svojich rúk po tom, ako sa podarilo ukončiť dlhoročný súdny spor. Objekt je tiež zabezpečený proti vstupu nežiaducich osôb a zazimovaný. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Do novembra prebehli hlavne technické a vypratávacie práce a tiež práce smerujúce k zabezpečeniu samotného objektu. Plánujeme ešte prekrytie orchestriska, ktorého strecha je značne poškodená, a odstránenie a vyčistenie areálu od náletových drevín," priblížil Bubla.



Magistrát zároveň opätovne deklaruje záujem pracovať na tom, aby bol vzácny priestor devínskeho amfiteátra, známy aj ako letné kino, ktorý bol tento rok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, opäť zmysluplne využitý v prospech Bratislavčanov a návštevníkov. Momentálne je preto v prípravnom štádiu rozpracovaný avizovaný plán jeho revitalizácie. V tejto súvislosti zvažuje tiež hlavné mesto niekoľko možností ďalšieho využitia tohto architektonicky hodnotného objektu.



Jednou z možností je podľa hovorcu napríklad poskytnutie objektu na tzv. koncesiu externému subjektu na základe súťaže, ktorý dokáže brať do úvahy nielen ikonickú lokalitu a citlivosť narábania s verejným majetkom s prihliadnutím na jeho pamiatkovú ochranu, ale najmä verejný záujem. Rovnako tiež prípadné zapojenie objektu do širšieho historicko-urbanistického kontextu národnej kultúrnej pamiatky - hradu Devín, ktorý spravuje organizácia Múzeum mesta Bratislavy.



"Vzhľadom na počiatočný stav prípravy plánu revitalizácie zatiaľ hlavné mesto neoslovilo prípadných externých partnerov," poznamenal Bubla s tým, že konkrétny termín obnovy nie je možné v súčasnosti odhadnúť.



Budova bývalej reštaurácie a amfiteátra bola postavená v Devíne po tom, ako mestečko po Mníchovskej dohode z roku 1938 odčlenili od Československa a pripojili administratívne k Rakúsku. Za socializmu ju spravoval podnik Reštaurácie a jedálne. Po roku 1989 ju získalo do správy mestské múzeum, ktoré sa budovu rozhodlo na 99 rokov bezplatne prenajať spoločnosti Seafly so sídlom v Štokholme. Spoločnosť ju bola podľa zmluvy povinná zrekonštruovať.



Mestské zastupiteľstvo Bratislavy však v marci 1991 napadlo platnosť zmluvy, vo veci sa začal dlhoročný súdny spor. Na rokovaní zastupiteľstva hlavného mesta vlani v decembri poslanci schválili návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní. Začatie rokovaní o mimosúdnom vyriešení súdneho sporu odporučila hlavnému mestu advokátska kancelária, ktorá ho v spore zastupovala. Odôvodnila to "vysokou pravdepodobnosťou neúspechu v spore."