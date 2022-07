Marcový požiar garážového domu v Ružinove naďalej vyšetrujú

Bratislava 25. júla (TASR) – Vyšetrovanie marcového požiaru niekoľkoposchodového garážového domu na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove nie je stále ukončené, naďalej je vedené trestné stíhanie vo veci nedbanlivostného prečinu všeobecného ohrozenia. Uskutočňuje sa znalecké skúmanie k požiarno-technickej bezpečnosti budovy a identifikujú sa poškodení. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Postupne sú zároveň identifikovaní poškodení, ktorí sa nahlasujú na zriadenej e-mailovej schránke alebo osobne a poštou. Pričom doposiaľ bolo stotožnených a spracovaných 428 poškodených," skonštatoval Szeiff. Konečná výška škody po požiari podľa hovorcu zatiaľ vyčíslená nebola.



Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktoré je majiteľom, na svojej webovej stránke informuje, že by mali byť spracované dva nezávislé statické posudky. Na základe nich by malo byť vypracované pre vlastníkov garáží písomné hlasovanie, v ktorom rozhodnú o alternatíve sanácie budovy, teda buď úplnej sanácii pre prípravu nového parkovacieho domu, alebo čiastočnej sanácii smerujúcej k rekonštrukcii objektu.



"Správa BGD zabezpečila spracovanie prvej alternatívy urbanisticko-architektonickej štúdie výstavby nového parkovacieho domu pri zohľadnení perspektívnych potrieb parkovania s prihliadnutím na možnosti súčasnej doby," píše družstvo na webe. Vlastníci a nájomníci budú, súbežne s hlasovaním, oboznámení s architektonickým riešením, modelom financovania i spôsobom výstavby. Pripravený bol tiež štatút komisie pre navrhovanie postupu sanačných prác, rekonštrukciu alebo výstavbu nového parkovacieho domu.



Požiar v garážovom dome na Drieňovej ulici vypukol 5. marca večer. Po uhasení požiaru umožnili sprístupnenie niektorých priestorov na ich vypratanie, ale len tých, pri ktorých to dovoľovala statika. Pomoc pri riešení problému s búraním budovy a hľadaním alternatívy deklarovala mestská časť.