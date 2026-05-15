< sekcia Regióny
Bratislava vyšla z hodnotenia skupiny štátov GRECO pozitívne
Predmetom ostatného VI. kola hodnotenia bola prevencia korupcie a podpora integrity na úrovni samosprávy.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Mesto Bratislava vyšlo z hodnotenia skupiny štátov GRECO pozitívne. Skupina štátov proti korupcii okrem iného v záverečnom hodnotení skonštatovala, že hlavné mesto prekročilo národný rámec a vyvinulo množstvo osvedčených postupov pre predchádzanie korupcii. TASR o tom informoval hovorca magistrátu Peter Bubla.
„Predmetom ostatného VI. kola hodnotenia bola prevencia korupcie a podpora integrity na úrovni samosprávy. GRECO sa prvýkrát zaoberalo orgánmi na lokálnej, regionálnej úrovni, keďže tieto majú široké kompetencie v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi a poskytujú mnohé služby pre občanov,“ uviedol Bubla.
Ako doplnil, prihlasovanie sa do hodnotenia je dobrovoľné. Okrem Bratislavy sa tam prihlásil aj Trenčiansky samosprávny kraj. „Z odporúčaní, ktoré GRECO poskytlo Bratislave v záujme ďalšieho zvyšovania prevencie korupcie možno spomenúť pravidelné vykonávanie analýz rizík integrity a korupcie, prijatie samostatného etického kódexu aj pre volených predstaviteľov mesta (nielen pre zamestnancov mesta), či implementáciu zákona o lobingu do vnútorných predpisov mesta, ak takýto zákon bude na národnej úrovni prijatý,“ doplnil Bubla.
„Predmetom ostatného VI. kola hodnotenia bola prevencia korupcie a podpora integrity na úrovni samosprávy. GRECO sa prvýkrát zaoberalo orgánmi na lokálnej, regionálnej úrovni, keďže tieto majú široké kompetencie v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi a poskytujú mnohé služby pre občanov,“ uviedol Bubla.
Ako doplnil, prihlasovanie sa do hodnotenia je dobrovoľné. Okrem Bratislavy sa tam prihlásil aj Trenčiansky samosprávny kraj. „Z odporúčaní, ktoré GRECO poskytlo Bratislave v záujme ďalšieho zvyšovania prevencie korupcie možno spomenúť pravidelné vykonávanie analýz rizík integrity a korupcie, prijatie samostatného etického kódexu aj pre volených predstaviteľov mesta (nielen pre zamestnancov mesta), či implementáciu zákona o lobingu do vnútorných predpisov mesta, ak takýto zákon bude na národnej úrovni prijatý,“ doplnil Bubla.