Výsledky súťaže pre severnú časť štvrte Nesto ešte nie sú známe

Bratislava 21. mája (TASR) – Výsledky medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže pre severnú časť územia budúcej mestskej štvrte Nesto pre takmer 15.000 obyvateľov v bratislavskej Petržalke by mohli byť známe na prelome júna a júla. Do finále po prvom kole postúpili dva ateliéry. Na súťaži sa zúčastnilo sedem európskych tímov. Pre TASR to uviedol Pavel Baslík zo spoločnosti Lucron, ktorá stojí za projektom Nesto.



"Do finále sa dostali dva ateliéry, ktoré prezentovali rozpracovanie svojich návrhov počas uplynulého týždňa. Návrhy sme vyhodnotili ako mimoriadne kvalitné a vyrovnané. Pre jednoznačnú voľbu budúcej podoby územia sa porota rozhodla dať obom ateliérom dodatočný čas na doplnenie svojich návrhov," povedal Baslík. O víťazovi rozhoduje deväťčlenná odborná porota.



Hlavným cieľom súťaže na masterplan Nesto Sever je priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, ktorý zohľadní všetky funkcie územia. "Pri projekte Nesto ide o územie s rozlohou takmer 50 hektárov. Preto sú urbanizmus a budúci masterplan tejto časti projektu dôležitými predpokladmi pre to, aby nová štvrť v budúcnosti žila a vytvárala kvalitu života pre obyvateľov aj návštevníkov," poznamenal Baslík.



Projekt Nesto, ktorý má vzniknúť v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, má na územie priniesť všetky funkcie mestskej štvrte, teda bývanie, občiansku vybavenosť, priestory na prácu, vzdelávanie, šport aj voľný čas. Pripomienkou na históriu oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v prvej svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia.



Projekt je rozdelený na dve časti. Výstavba v jeho južnej časti, ktorá je dostupná z Kopčianskej ulice, sa začala vlani na jeseň.