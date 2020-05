Výsledky testov pracovníkov bratislavskej BVS boli negatívne

Bratislava 5. mája (TASR) - Výsledky testovania na nákazu novým koronavírusom u takmer 200 kľúčových zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) preukázali negatívny výsledok. Otestovaní boli ľudia, pracujúci na divíziách výroby a distribúcie vody, čistenia odpadových vôd, dispečingu a v laboratóriách BVS, ktorých práca je nenahraditeľná pri dodávkach pitnej vody a jej následnom čistení.



"Negatívne výsledky sú zároveň mimoriadne pozitívnou správou," zdôraznil v reakcii na testy generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Potvrdzuje to podľa neho aj správnosť krokov, ktoré v mestskej spoločnosti na začiatku šírenia vírusu prijali. "Teraz sa môžeme veľmi intenzívne začať zameriavať na návrat do plného pracovného nasadenia, ak to schváli krízový štáb BVS,“ dodal.



Testy pre BVS vykonalo súkromné laboratórium. Preverení boli zamestnanci BVS z celého regiónu, v ktorom spoločnosť pôsobí.