Výstavba nultého obchvatu si vyžiada dopravné obmedzenia

Bratislava 3. júna (TASR) - Pre výstavbu nultého obchvatu Bratislavy, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, musia vodiči v najbližších dňoch rátať s obmedzeniami, a to s uzáverou cesty I/2 v Bratislave Petržalka – Rusovce a uzáverou cesty I/61 Bratislava - Ivanka pri Dunaji. TASR o tom informoval hlavný zhotoviteľ projektu, spoločnosť D4R7 Construction.



Z dôvodu výstavby diaľničného mosta, budúcej diaľnice D4 Jarovce – Rača, bude úplne uzavretá cesta I/2 Petržalka - Rusovce. "Úplná uzávera bude v miestach križovania budúcej diaľnice D4 s cestou I/2, medzi križovatkou ciest I/2 -III/1020 – Rusovce," spresnil zhotoviteľ. Úplná uzávera bude v termínoch 5.-8. júna, 19.-22. júna, 26.-29. júna a 3.-6. júla. "Vždy od piatka 23.45 h do pondelka 04.00 h. V prípade, že plánované práce budú ukončené skôr, bude aj úplná uzávera ukončená skôr. Prípadné zmeny termínu budú včas oznámené," informovala spoločnosť D4R7 Construction. Doprava počas uzávery bude vedená cez obchádzkovú trasu.



Z dôvodu výstavby diaľničného mosta nad cestou I/61 bude úplne uzavretá cesta I/61 Bratislava - Ivanka pri Dunaji. "Úplná uzávera bude v mieste križovania budúcej diaľnice D4 s cestou I/61. Dôvodom je vkladanie prefabrikovaných mostných nosníkov budúceho mosta," uviedol zhotoviteľ. Úplná uzávera cesty I/61 bude od piatka 12. júna od 22.00 h do pondelka 15. júna 04.00 h. V prípade, že plánované práce skončia skôr, bude aj úplná uzávera ukončená skôr. Doprava počas uzávery bude vedená cez obchádzkovú trasu.