Bratislava 28. októbra (TASR) - Bratislava vytvorila návrh vlastnej betónovej bratislavskej dlažby. Objavovať v uliciach hlavného mesta by sa mala od budúceho leta na chodníkoch, ktoré bude samospráva postupne opravovať. Vzor bratislavskej dlažby si môže verejnosť pozrieť na nádvorí Primaciálneho paláca v centre mesta. Oznámil to primátor Matúš Vallo.



"Meníme Bratislavu asfaltovú na Bratislavu vydláždenú všade tam, kde si to mestský priestor vyžaduje. Bratislavskú dlažbu budeme pokladať na najfrekventovanejšie ulice pre peších v rámci celého mesta," skonštatoval šéf bratislavskej samosprávy s tým, že kto sa na novú dlažbu postaví, bude mu jasné, že je v Bratislave.



Vallo tvrdí, že ide o cenovo dostupný typ dlažby. "Ide o betón a zároveň má proporcie a farebnosť kamennej dlažby z historických lokalít," priblížil. Na dlažbe nechýbajú grafické prvky a vďaka vodopriepustným vlastnostiam a jej nižšiemu prehrievaniu pre svetlejšiu farbu má byť aj vhodnejšia v rámci adaptácie na meniacu sa klímu. Mesto deklaruje, že je trvácnejšia oproti asfaltu. "Vydláždené chodníky pretrvajú tuhé zimy aj horúce letá, ich výhodou je jednoduchšia údržba a rozobrateľnosť napríklad pri výmene a oprave inžinierskych sietí," podotkol primátor. Odolnejšia voči poškodeniu má byť aj vďaka svojej hrúbke. Oproti štandardným šiestim centimetrom má hrúbku až osem centimetrov.



Návrh je inšpirovaný typickou architektúrou Bratislavy a verejnosť má v nej nájsť odkazy na ikonické ilustrácie a grafický jazyk Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu či Milana Dobeša. "Tých okrem Bratislavy spája láska ku geometrickým tvarom. Dizajn novej bratislavskej dlažby, ktorý vytvoril Martin Jenča, v sebe tak prepája moderné s klasickým cez originálny a zrozumiteľný geometrický jazyk," uviedol Vallo. Súčasťou novej dlažby je aj dlaždica s nápisom Bratislava.



Bratislavská dlažba má podľa vedenia mesta priniesť zjednotenie vo využívaní betónovej dlažby a postupne v rámci chodníkov nahradiť asfalt. "Asfaltový povrch ostane tam, kde je potrebný ako napríklad v priemyselných zónach," podotkol primátor. Kamennú dlažbu, ktorá je v historickom jadre mesta, magistrát nebude meniť a podľa odporúčaní pamiatkarov tu bude pokračovať v používaní kamennej dlažby.



Do času, kým sa začne použivať v uliciach bratislavská dlažba, bude mesto dláždiť kompatibilnou dlažbou Casa di campo. Po nej sa môžu Bratislavčania prejsť napríklad na Jeséniovej ulici či Prokopa Veľkého.