Bratislava vytvorila príručku na pomoc bezdomovcom

Bratislava 28. januára (TASR) – Splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergej Kára v spolupráci so združením Sant'Egidio Slovakia a so Slovenskou katolíckou charitou vytvoril príručku na pomoc ľuďom bez domova v Bratislave. Tá sumarizuje najdôležitejšie oblasti pomoci spolu s adresami, podmienkami ich využitia a inými dôležitými podrobnosťami. Príručku už rozdávajú bratislavskí mestskí policajti a v najbližšej dobe ju budú distribuovať aj pomáhajúcim organizáciám, nemocniciam a záchranným zložkám.



Magistrát tvrdí, že ľudia bez domova často nemajú dostatok informácií o tom, kde by mohli nájsť pomoc vo svojej ťažkej situácii. Príručka im má preto prehľadným spôsobom poskytnúť informácie o najdôležitejších oblastiach pomoci. "Mestská príručka je jedným z funkčných riešení pomoci ľuďom bez domova," uviedlo na sociálnej sieti hlavné mesto.



V príručkách sa ľudia bez domova môžu dozvedieť o tom, kde môžu nájsť ubytovanie a nocľah, ako sa napríklad dostanú do konkrétnej nocľahárne či ubytovne a aké sú podmienky ubytovania sa či nocľahu. Dozvedieť sa v príručke môžu aj o tom, kde a v akých zariadeniach sa môžu najesť, kde sa môžu umyť či ošatiť. Rovnako sú prostredníctvom nej informovaní o tom, kde môžu získať zdravotné ošetrenie a pomoc, kde získajú sociálne a právne poradenstvo a aj o tom, kde v bratislavských uliciach môžu stretnúť pracovníkov terénneho prevenčného tímu, terénnej sociálnej prace. Taktiež, kde nájdu pomoc v uliciach ľudia závislí od drog a pracujúci v sexbiznise. V príručke sú aj uvedené konkrétne linky pomoci, napríklad Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, SOS linka na pomoc ľuďom bez domova OZ Vagus, Linka na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Na konci je aj mapka s pitnými fontánami v hlavnom meste a aj linky tiesňového volania.



"Bratislava pre ľudí bez domova je prvá príručka mesta pre ohrozené skupiny Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Postupne vzniknú ďalšie informačné materiály aj pre iné skupiny, napríklad pre seniorov, mladých ľudí a podobne. Táto séria je súčasťou nového prístupu mesta v oblasti zvýšenia informovanosti o možnostiach pomoci pre ohrozené skupiny obyvateľov mesta s názvom Bratislava - mesto pre všetkých," spresnil magistrát.