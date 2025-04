Bratislava vyzýva nahlasovať falošných dobrovoľníkov Dňa narcisov

Bratislava 10. apríla (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave vyzýva verejnosť, aby nahlásila prípadných falošných dobrovoľníkov zbierky pri príležitosti Dňa narcisov. Upozorňuje na to na sociálnej sieti.



„Každý dobrovoľník má modré tričko a jedinečným číslom v strede narcisu,“ podotýka mestská polícia.



Pripomína tiež, že dobrovoľníci zbierajú finančné príspevky len do papierovej pokladničky bielej farby s oranžovo-modrou potlačou a textom Deň narcisov. Na každej pokladničke je zároveň logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo 848, kam je možné zaslať darcovskú SMS.



V uliciach Slovenska sa vo štvrtok koná zbierka Deň narcisov, určená na pomoc pacientom s rakovinou. Prispením ľubovoľnej sumy do pokladničky dobrovoľníkom a pripnutím žltého narcisu môžu ľudia počas 29. ročníka tejto verejnej zbierky vyjadriť solidaritu s onkologickými pacientmi. Prispieť sa dá aj na účet zbierky či formou SMS, a to do nedele 13. apríla.