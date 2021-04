Bratislava vyzýva obyvateľov, aby si vytvorili komunitnú záhradu

Bratislava 7. apríla (TASR) - Mesto Bratislava vyzýva obyvateľov, aby si spoločne so susedmi založili komunitnú záhradu a vytvorili tak miesto, kde sa okrem pestovania ovocia, zeleniny a byliniek môžu v budúcnosti organizovať aj susedské podujatia. Magistrát zároveň deklaruje pomoc s vytvorením záhrad.



"Pripravili sme 14 pozemkov vo vlastníctve a správe magistrátu, ktoré sú predschválené na vytvorenie komunitnej záhrady," avizuje bratislavská samospráva. V rámci grantového programu Komunity môžu zároveň záujemcovia získať aj finančnú podporu pre komunitný priestor. Grantová výzva je otvorená do konca apríla.



Na webe bratislavskisusedia.sk mesto ponúka návody, dokumenty na stiahnutie i nový formulár, prostredníctvom ktorého môžu Bratislavčania požiadať o založenie komunitnej záhrady na vybranom pozemku. "Jeden z prvých krokov by malo byť oslovenie susedstva, kde komunitnú záhradu plánujete. Stretnite sa, spoznajte sa, zistite, aké máte motivácie a zručnosti a spoločne naplánujte ďalšie kroky," odporúča magistrát. Ideálne je podľa mesta mať v tíme aspoň troch či štyroch ľudí, z ktorých každý má osobný záujem na vzniku záhrady, kapacity, ktoré je ochotný do práce investovať, a nejaké sociálne väzby v susedstve. Susedov možno osloviť napríklad formou letákov.



V prípade určenia pozemku, kde má záhrada vzniknúť, je podľa samosprávy potrebné zistiť kvalitu pôdy, čo sa nachádza na pozemku a či nie je znečistený, či je priestor slnečný alebo veterný, odkiaľ možno čerpať vodu, kto je majiteľom pozemku a či je toto miesto bezpečné a k záhradke budú mať ľudia dostatočne blízko.



"Podľa charakteru pozemku sa môžu obyvatelia rozhodnúť, či je vhodná trvalá komunitná záhrada, ktorú bude možné užívať ako záhradu dlhý čas, alebo či je pozemok len dočasne disponibilný a vhodnejším zámerom by bola mobilná záhrada," uviedlo mesto. Ako spresnilo, mobilná záhrada nie je stavba a v prípade zmeny stavu pozemku je možné ju jednoducho presťahovať.



Mesto zároveň na webe bratislavskisusedia.sk rozoberá aj tému predzáhradiek. Spoločne s oddelením tvorby mestskej zelene a pracovníkmi z mestskej časti Karlova Ves vytvorilo stručný návod, ako si predzáhradku vytvoriť, čo všetko môže obsahovať a ako sa o vysadenú zeleň najlepšie starať. Vhodné na výsadbu sú tam podľa magistrátu napríklad nízke kry a byliny, trvalky, letničky či cibuľoviny. Naopak, nevhodné sú akékoľvek stromy, väčšie kríky či výsadba blízko fasády budov.