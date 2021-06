Na dosiahnutie kolektívnej imutity v Bratislave vyzývajú k očkovaniu

Bratislava 28. júna (TASR) – Bratislava má ako jediné mesto na Slovensku šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu proti ochoreniu COVID-19. V pondelok to vyhlásil primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 75-percent obyvateľov Bratislavy. Vallo spoločne s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ľudí vyzval, aby vzhľadom na blížiacu sa tretiu vlnu pandémie a infekčnejší delta variant nového koronavírusu vakcináciu neodkladali.Primátor poukázal na aktuálne dáta z ministerstva zdravotníctva, podľa ktorých je v Bratislave 52,5 percenta obyvateľov zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a 39,9 percenta druhou dávkou vakcíny.skonštatoval Vallo.Dosiahnutie kolektívnej imunity bude podľa primátora znamenať bezpečnejší a slobodnejší život v meste.podotkol. Hoci Slovensko zažilo za posledné mesiace uvoľnenie protipandemických opatrení, pre delta variant nového koronavírusu, ktorý potvrdili už aj na Slovensku, to podľa odborníkov a zástupcov hlavného mesta nemusí už trvať dlho.Epidemiologička Bražinová považuje doterajšiu zaočkovanosť v Bratislave za "dobrú správu". Dosiahnutie hranice 75 percent zaočkovaných je podľa jej slov odborný odhad.uviedla.Dáta zo zahraničia podľa epidemiologičky potvrdzujú, že delta variant sa šíri najmä medzi nezaočkovanými. Bražinová vyzvala, aby sa dali očkovať čo najskôr najmä seniori, pretože patria medzi rizikovú skupinu ľudí. Vakcináciu by podľa nej nemali odkladať ani mladí ľudia, ale ani tí, čo už prekonali ochorenie COVID-19.poznamenala.