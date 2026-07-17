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Vznikajúca nová štvrť Rakyta v Bratislave vstupuje do ďalšej fázy
Developer zároveň spúšťa predaj bytových domov B1, B2 a C1, ktoré rozšíria prvú etapu Rakyty o 78 nových bytov.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Vznikajúca nová štvrť Rakyta v bratislavskej Devínskej Novej Vsi vstupuje do ďalšej fázy. Developerská spoločnosť Lucron pokračuje v príprave ďalších etáp projektu. Najnovšie predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) projekt Rakyta Západ. Nadviazať má na aktuálne budovanú časť územia.
„Rakyta je projekt, ktorý vzniká postupne a v dlhodobom horizonte. Každá etapa má svoj vlastný charakter, no zároveň je súčasťou jednej spoločnej vízie,“ skonštatoval Dušan Štefanides zo spoločnosti.
Navrhovaná etapa počíta so šiestimi bytovými domami s 526 bytmi a dvojicou polyfunkčných objektov s 207 ubytovacími jednotkami. Súčasťou posudzovaného návrhu je aj škola a škôlka, obchodné priestory, reštaurácie, komunitné priestory, ihriská a ďalšie služby.
Developer zároveň spúšťa predaj bytových domov B1, B2 a C1, ktoré rozšíria prvú etapu Rakyty o 78 nových bytov. Nová etapa bytových domov rozširuje prvú časť projektu, kde aktuálne prebieha výstavba objektov A1, A2 a A3, má však odlišný charakter bývania. Kým prvé domy predstavujú vstupnú časť do novej štvrte, budovy B1, B2 a C1 sú navrhnuté ako komornejšie rezidenčné objekty.
Za urbanistickým konceptom Rakyty stojí madridský ateliér Arenas Basabe Palacios, ktorý uspel v medzinárodnej architektonickej súťaži.
„Rakyta je projekt, ktorý vzniká postupne a v dlhodobom horizonte. Každá etapa má svoj vlastný charakter, no zároveň je súčasťou jednej spoločnej vízie,“ skonštatoval Dušan Štefanides zo spoločnosti.
Navrhovaná etapa počíta so šiestimi bytovými domami s 526 bytmi a dvojicou polyfunkčných objektov s 207 ubytovacími jednotkami. Súčasťou posudzovaného návrhu je aj škola a škôlka, obchodné priestory, reštaurácie, komunitné priestory, ihriská a ďalšie služby.
Developer zároveň spúšťa predaj bytových domov B1, B2 a C1, ktoré rozšíria prvú etapu Rakyty o 78 nových bytov. Nová etapa bytových domov rozširuje prvú časť projektu, kde aktuálne prebieha výstavba objektov A1, A2 a A3, má však odlišný charakter bývania. Kým prvé domy predstavujú vstupnú časť do novej štvrte, budovy B1, B2 a C1 sú navrhnuté ako komornejšie rezidenčné objekty.
Za urbanistickým konceptom Rakyty stojí madridský ateliér Arenas Basabe Palacios, ktorý uspel v medzinárodnej architektonickej súťaži.