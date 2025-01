V Bratislave odviezli z ohrádok vyše 30.000 vianočných stromčekov

Bratislava 23. januára (TASR) - Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyzbierala zo špeciálnych ohrádok za prvé dva týždne viac ako 30.000 stromčekov v celkovej váhe takmer 170 ton. V porovnaní s vlaňajškom je to o takmer 40 ton viac. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO.



"Tie neskončia ako odpad, ale dostanú druhý život - či už ako mulč pre záhrady a mestskú zeleň, alebo vo forme knižníc, ktoré poslúžia sociálne znevýhodneným rodinám, Zoo Bratislava či organizáciám podporujúcim duševné zdravie detí," pripomenula Balková.



Z prvej tohtoročnej Novoročnej mulčovačky v Sade Janka Kráľa si návštevníci odniesli celkovo 1400 kg mulču, čo predstavuje približne 255 stromčekov, a ďalších osem ton položilo OLO s dobrovoľníkmi ku kríkom a k záhonom v parku na pomoc zeleni. Ďalšia mulčovačka je naplánovaná na 8. februára v parku na Kazanskej ulici vo Vrakuni.



Mulč z ihličnanov bráni rastu burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava vlhkosť pôdy. Je možné použiť ho aj v záhradách, najmä pre kyslomilné rastliny ako rododendrony či vresy, ale aj ako organický materiál na vysypanie nespevnených chodníkov a cestičiek.



Zvoz vianočných stromčekov potrvá do 14. februára. Stromčeky však treba pred odovzdaním do ohrádok zbaviť všetkých ozdôb. Tie v plastových obaloch, kvetináčoch či s vianočnými ozdobami sa nedajú ďalej spracovať a spolu so zmesovým odpadom končia v zariadení na energetické využitie odpadu.