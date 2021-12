Z postu poslancov v Petržalke odchádzajú Oliver Kríž a Juraj Kríž

Bratislava 16. decembra (TASR) – Miestne zastupiteľstvo v bratislavskej Petržalke opúšťajú dlhoroční komunálni politici Oliver Kríž a Juraj Kríž. Vzdať sa mandátu miestneho poslanca sa obaja plánujú k 31. decembru. Odôvodňujú to rokmi strávenými prácou pre Petržalku a tým, že chcú dať šancu mladým záujemcom rozvíjať mestskú časť ďalej.



"Cítim, že zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov veľa vecí, ktoré som mal ešte v pláne v rámci Petržalky, pohnúť neviem. Myslím si, že to, čo som chcel za tie roky povedať a odovzdať obyvateľom Petržalky, som urobil," povedal na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva Oliver Kríž. V komunálnej politike v rámci najväčšej bratislavskej mestskej časti pôsobí už takmer 20 rokov, o niečo menej ako bratislavský mestský poslanec. V minulosti kandidoval aj na post starostu Petržalky.



V budúcoročných komunálnych voľbách kandidovať už neplánuje. Aj z toho dôvodu by podľa neho nebolo fér brať miesto mladým ľuďom, ktorí majú ambíciu meniť veci k lepšiemu. "Stále si myslím, že politika je veľmi vážna vec na to, aby to bral niekto ako hru alebo niečo podobné," poznamenal. Poslaneckým kolegom sa poďakoval za spoluprácu.



Obdobne argumentuje aj Juraj Kríž, ktorý ako miestny poslanec pôsobí s prestávkou takmer 15 rokov. "Poslanecká funkcia by nemala byť cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie vecí. Nebolo by tak férové a správne lipnúť na mandáte a silou-mocou sa ho držať," podotkol. Podľa vlastných vyjadrení chce dať priestor a príležitosť ďalším ľuďom.



Za ich dlhoročnú poslaneckú prácu pre mestskú časť im poďakoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Hoci podľa neho mali v mnohých veciach iné názory, "svoje ciele plnili tak, ako boli presvedčení, že je správne a najlepšie". Za spoluprácu sa im poďakovali aj niektorí poslaneckí kolegovia. Nezabudli podotknúť, že hoci boli názory rozdielne, v mnohých veciach prospešných pre obyvateľov sa vedeli zhodnúť. Podľa niektorých zanechali v mestskej časti stopu a ukázali, ako vyzerá opozičná práca.