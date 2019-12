Z Tyršovho námestia vypália na Nový rok 20 delostreleckých sálv

Bratislava 31. decembra (TASR) - Pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky a samostatných Ozbrojených síl SR vypália profesionálni vojaci na Nový rok o 14.00 h z Tyršovho nábrežia v Bratislave 20 delostreleckých sálv. Na podujatí sa zúčastní aj minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková.



Bratislavské Staré Mesto odporúča obyvateľom i návštevníkom dodržiavať všetky pokyny a nariadenia. "Zároveň, pokiaľ je to možné, bolo by vhodné, aby v čase od 14.00 h do 14.15 h neparkovali na strane Starého Mesta, oproti Tyršovmu nábrežiu," uviedlo na webovej stránke. O bezpečnosť sa bude starať polícia aj ďalšie ozbrojené zložky.