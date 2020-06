Nového šéfa bratislavskej mestskej polície nevybrali

Bratislava 24. júna (TASR) – Z výberového konania na nového náčelníka Mestskej polície v Bratislave nevzišiel úspešný kandidát. Výberovú komisiu totiž ani jeden z kandidátov dostatočne nepresvedčil o spôsobilosti viesť mestskú políciu. Komisia odporučila primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi vyhlásenie nového výberového konania. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Do výberového konania na pozíciu náčelníka bratislavskej mestskej polície boli doručené štyri kompletné prihlášky. Na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov sa výberová komisia v zložení Ctibor Košťál, Anna Hudáková, Peter Škodný, Rudolf Cádra a Gábor Grendel rozhodla posunúť na osobné rozhovory všetkých prihlásených uchádzačov. Dvaja uchádzači z výberového konania odstúpili. Na vypočutí sa prezentovali kandidáti Michal Buraľ a Peter Krajčírovič.



„Na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení uchádzačov ani jeden z nich dostatočne nepresvedčil členov komisie o spôsobilosti viesť mestskú políciu tak, aby ho komisia mohla odporučiť primátorovi na schválenie do mestského zastupiteľstva," uviedla Rajčanová.



Vzhľadom na tento výsledok výberového konania budú mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve rozhodovať o odvolaní súčasného náčelníka bratislavskej mestskej polície Mareka Gajdoša k 31. júlu. Michal Buraľ sa zároveň rozhodol nepokračovať na súčasnej pozícii zástupcu náčelníka vzhľadom na to, že komisiu vo výberovom konaní nepresvedčil. Nahradí ho veliteľ expozitúry mestskej polície Tibor Lehocký. Buraľ po dohode s mestom naďalej zostáva v štruktúrach mestskej polície.



Súčasný náčelník Mestskej polície Bratislava Marek Gajdoš, ktorý bol v minulosti šéfom vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila, ponúkol v apríli vedeniu hlavného mesta svoju rezignáciu. Dôvodom bolo, že mal so svojím autom nehodu a polícia mu namerala v dychu alkohol. Gajdoš sa k tomu priznal na sociálnej sieti. Primátor Vallo prijal rezignáciu Gajdoša a požiadal ho, aby mestskú políciu viedol do konca júna, dokedy mal byť vybraný nový šéf mestských policajtov.