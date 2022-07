Dočasným riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky bude M. Kočiško

Bratislava 25. júla (TASR) - Dočasným šéfom Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP), kde v polovici júla odvolali miestni poslanci dovtedajšiu riaditeľku Moniku Korenčiovú, sa stal Martin Kočiško, ktorý tam pôsobí ako interný zamestnanec. Poverený vedením je do doby zvolenia nového riaditeľa, maximálne však do konca tohto roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Nový riaditeľ bude zvolený na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslancami a starostom mestskej časti. Presný termín vypísania výberového konania zatiaľ nie je známy," skonštatovala Halašková.



Zároveň deklaruje, že medializované informácie a situáciu v KZP od začiatku dôsledne prešetruje a mestská časť v tom bude pokračovať. Pripomenula, že bývalá riaditeľka bola z vedúcej funkcie odvolaná poslaneckým zborom na návrh starostu Jána Hrčku. "Vzhľadom na túto skutočnosť i podozrenia celú situáciu dôkladne a zodpovedne od prvého dňa prešetrujeme a budeme v tom pokračovať," ubezpečila Halašková.



Korenčiová bola z postu riaditeľky KZP odvolaná s okamžitou platnosťou na júlovom mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Dôvodom bola najmä osobná zainteresovanosť vo veciach, ktoré boli medializované začiatkom júla. Podľa poslancov boli vyvolané viaceré pochybnosti. Korenčiová pochybenia odmietla, pravdivosť viacerých informácií spochybnila. Mnohé označila za neoverené.



Starosta tiež pripustil, že urobila veľa dobrých vecí, priznal však, že už v minulosti sa objavili viaceré "šumy", ktoré sa však ťažko dokazovali. Poslanci hovorili o "strašnom bordeli" v účtovníctve i dochádzke či o tom, že bolo vyvolaných viacero pochybností, preto je "najlepšie to ukončiť a začať nanovo."