Od zmeny parkovacích pravidiel rozdali v Ružinove desiatky pokút

Bratislava 1. marca (TASR) – Od zavedenia nových pravidiel parkovania v prvej zóne rezidentského parkovania v bratislavskom Ružinove rozdali už desiatky blokových pokút a viac ako 20 porušení bolo riešených napomenutím. Ide o najstaršie ružinovské sídlisko 500 bytov. Pre TASR to uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.



"Za prvý mesiac vodiči, ktorí porušili zákaz parkovať v zóne 500 bytov, dostali 58 blokových pokút a 25-krát sa porušenie riešilo napomenutím. Blokové pokuty boli udelené v celkovej výške 1270 eur," poznamenala Tóthová s tým, že zavedenie nových pravidiel výrazne zlepšilo situáciu s parkovaním v tejto lokalite. „Rezidenčné zóny sa však budú rozširovať ďalej, do konca roka až po úroveň Bajkalskej ulice,“ doplnila.



Parkovanie je v zóne regulované počas pracovných dní, a to od pondelka od 13.00 h do piatka 11.00 h. Počas víkendov a sviatkov je parkovanie voľné. Krátkodobé pristavenie, napríklad pre naloženie a vyloženie detí, je v regulovanej zóne s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov možné. Ak však treba zaparkovať na dlhšie, napríklad pri návštevách, v takýchto prípadoch môžu autá zaparkovať na parkovisku na Bazovej ulici, prípadne do troch hodín na Velehradskej ulici.



Parkovacia nálepka platí do roku 2021, keď má začať platiť celomestská parkovacia politika, alebo kým sa nezmenia okolnosti vydania, napríklad pri zmene trvalého pobytu či predaji auta. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti, kde úrad odpovedá aj na najčastejšie kladené otázky.