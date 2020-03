Bratislava začala distribuovať rúška medzi zamestnancov mesta

Bratislava 17. marca (TASR) – Mesto Bratislava začalo pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu distribuovať ochranné rúška pre zamestnancov, ktorí dennodenne zabezpečujú chod bratislavskej samosprávy a bratislavských mestských častí. Magistrát nakúpil ochranné rúška vo vlastnej réžii po tom, ako bolo podľa neho zrejmé, že nedokážu byť v tejto chvíli zabezpečené zo strany štátu. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Ochranné rúška sa hlavnému mestu podarilo objednať, a to aj napriek ich súčasnému veľkému nedostatku na trhu. "Pre to, aby bol zabezpečený koordinovaný postup, sme v spolupráci s mestskými časťami zozbierali údaje o počte, ktorý nevyhnutne potrebujú. Prvé rúška už dorazili na magistrát. Okamžite sme ich začali distribuovať medzi jednotlivé mestské časti," spresnil Bubla.



Magistrát vysvetľuje, že v situácii akútneho nedostatku rúšok potrebuje hlavné mesto, ako aj bratislavské mestské časti, postupovať zodpovedne a chrániť pracovníkov, ktorí sú v kontakte s inými ľuďmi. "Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili ochranné pomôcky v dostatočnom množstve pre zabezpečenie funkčnosti verejných služieb," poznamenal Bubla.



Dostupnosť ochranných pomôcok pre ďalšie cieľové skupiny, ako napríklad seniorov, závisí podľa magistrátu od rozsahu pomoci od štátu a možností pri nákupoch materiálu.