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Bratislava začala s preventívnym posypom komunikácií
Mmá predísť vzniku poľadovice a primŕzaniu snehu k vozovke.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Hlavné mesto SR začalo v stredu popoludní s preventívnym posypom, ktorý má predísť vzniku poľadovice a primŕzaniu snehu k vozovke. Primátor metropoly Matúš Vallo to oznámil na sociálnej sieti v súvislosti s očakávaným snežením v hlavnom meste.
„Naši dispečeri úzko spolupracujú so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), sledujú vývoj počasia a na základe dát plánuju zásahy,“ uistil. Po preventívnom posype nastúpi samotný zásah pri odstraňovaní snehu. „Len čo padne prvá vločka, nastúpi likvidačný posyp, teda odhŕňanie chodníkov, ciest, cyklotrás či námestí,“ oznámil Vallo. Informoval, že okrem techniky je pripravených aj 160 pracovníkov ručnej zimnej údržby, tisíce ton soli aj ekologickejšieho Solmagu.
Primátor ubezpečil, že opatrenia sa týkajú aj zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy. „Dopravný podnik Bratislava má pripravené všetko, od vlastných odhŕňacích čiat, cez vyhrievané električkové výhybky po špeciálne električky a trolejbusy, ktoré budú podľa potreby jazdiť v noci a zabránia tak námraze na vedení,“ priblížil Vallo.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok (26. 11.) pre Bratislavu výstrahu pred snežením 2. stupňa. V hlavnom meste hrozí, že za 12 hodín spadne lokálne, najmä v záhorskej a karpatskej časti mesta, okolo 15 centimetrov snehu.
„Naši dispečeri úzko spolupracujú so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), sledujú vývoj počasia a na základe dát plánuju zásahy,“ uistil. Po preventívnom posype nastúpi samotný zásah pri odstraňovaní snehu. „Len čo padne prvá vločka, nastúpi likvidačný posyp, teda odhŕňanie chodníkov, ciest, cyklotrás či námestí,“ oznámil Vallo. Informoval, že okrem techniky je pripravených aj 160 pracovníkov ručnej zimnej údržby, tisíce ton soli aj ekologickejšieho Solmagu.
Primátor ubezpečil, že opatrenia sa týkajú aj zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy. „Dopravný podnik Bratislava má pripravené všetko, od vlastných odhŕňacích čiat, cez vyhrievané električkové výhybky po špeciálne električky a trolejbusy, ktoré budú podľa potreby jazdiť v noci a zabránia tak námraze na vedení,“ priblížil Vallo.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok (26. 11.) pre Bratislavu výstrahu pred snežením 2. stupňa. V hlavnom meste hrozí, že za 12 hodín spadne lokálne, najmä v záhorskej a karpatskej časti mesta, okolo 15 centimetrov snehu.