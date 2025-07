Bratislava začala s revitalizáciou areálu pri Horárni Krasňany

Bratislava 13. júla (TASR) - Mestské lesy v Bratislave začali s revitalizáciou areálu pri Horárni Krasňany, ktorý je druhým najfrekventovanejším vstupným bodom do lesoparku. Počas leta sa chce mestská organizácia sústrediť na priestor v okolí bufetu. TASR o tom informovala Kristína Močková z mestských lesov.



„Revitalizácia prinesie viaceré praktické aj estetické zmeny,“ skonštatovala Močková. Pribudnúť by malo tienenie vo forme tieniacich plachiet, neskôr majú byť vysadené aj vzrastlé stromy. Pribudne tiež nové sedenie, stojany na bicykle a odpadkové koše. Kontajnerové WC aj bufet dostanú drevený obklad, čím budú vizuálne jemnejšie zasadené do prírodného prostredia, na toalete zároveň vznikne aj bezbariérový vstup. Rekonštrukcia spevnených plôch má priniesť kombináciu žulovej dlažby a vodopriepustného mlatu.



Mestské lesy realizujú aj opatrenia na spomalenie cyklistov, keďže ide o areál s vysokou koncentráciou návštevníkov a v minulosti tam dochádzalo ku kolíziám. Zlepšiť sa má aj spôsob zásobovania bufetu tak, aby vozidlá nestáli v pešej zóne.



V uplynulých mesiacoch tam pribudli nové kontajnerové toalety a upravené je tiež bezprostredné okolie horárne.