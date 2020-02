Bratislava začala zverejňovať podrobné dopravné dáta o MHD

Bratislava 26. februára (TASR) – Mesto Bratislava v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava začalo zverejňovať na svojom portáli opendata.bratislava.sk podrobné údaje o mestskej doprave pre odborníkov i verejnosť. Ide o prvé zverejnenie takýchto dopravných dát v podobe mikroúdajov širokej verejnosti na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



V prvej fáze boli zverejnené dáta z električkovej linky číslo 3, ktorá spája bratislavské mestské časti Rača a Petržalka cez Starý most. Záujemcovia si môžu pozrieť údaje ako napríklad dátum, čas, číslo vozidla, GPS súradnice električky aj názov zastávky. "Magistrát takéto údaje zbiera dlhodobo a posledný rok aj pravidelne vyhodnocuje, slúžia napríklad pri územnom plánovaní či zlepšovaní organizácie MHD. Na základe týchto údajov potom mesto a jeho organizácie upravujú napríklad grafikony MHD či fungovanie križovatiek v Bratislave," priblížil Bubla.



Magistrát v prvej fáze zverejnil dáta za MHD linku 3 v mesiacoch október 2017, október 2018 a október 2019. "Ide o rovnaké obdobie počas troch rokov, aby bolo možné porovnať vývoj aj dosah uplatnených zmien po ich zavedení. Nejde o úplný sumár električiek, ktoré túto trasu obsluhovali, pretože nie všetky boli vybavené prostriedkami na zber takýchto údajov," podotkol hovorca.



Vedúci oddelenia dátovej politiky a analýz z bratislavského magistrátu Pavol Škápik uviedol, že na základe týchto dát je možné napríklad spracovať priemerné časy medzi zastávkami podľa dní v týždni či hodín a minút vo vybraných dňoch, aké typy električiek chodia a kde na zastávke zastavili. Zo zverejnených dát možno napríklad vyčítať, že cestovanie zo zastávky Kamenné námestie na zastávku Komisárky trvalo v októbri 2018 priemerne 28 minút a 40 sekúnd. V roku 2019 v tom istom mesiaci to trvalo 27 minút a 26 sekúnd. "Išlo teda o zrýchlenie o jednu minútu a 14 sekúnd. Zo zastávky Kamenné námestie na zastávku Komisárky bolo zároveň medziročné priemerné zlepšenie takmer počas každého dňa v týždni (porovnávanie pondelok - piatok)," povedal Bubla. Najhorším dňom v týždni na tejto trase v roku 2018 bol pondelok, keď cestovanie trvalo priemerne 28 minút a 22 sekúnd a v roku 2019 to bola streda s trvaním 28 minút a štyri sekundy.



"Aj na základe požiadaviek verejnosti plánujeme v dohľadnej dobe zverejniť dáta za autobusovú linku 21 spájajúcu autobusovú stanicu s Devínskou Novou Vsou a trolejbusovú linku 212 premávajúcu zo Železnej studienky do Vrakune," spresnil Škápik.