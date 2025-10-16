Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025
Bratislava začína s realizáciou projektu Živé námestie

Na archívnej snímke pohľad na Kamenné námestie v Bratislave zo strechy budovy obchodného domu MY Tesco. Foto: TASR Jakub Kotian

Práce sú rozdelené na etapy, prvú z nich spustili vo štvrtok. Najprv sa má zmeniť Námestie SNP, následne Námestie Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenné námestie.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Mesto Bratislava začína s realizáciou roky avizovaného projektu Živé námestie, ktorého cieľom je premena a zjednotenie trojice námestí v centre hlavného mesta, a to Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Ide o jedno z najfrekventovanejších verejných priestranstiev, ktoré podľa samosprávy pôsobí neurčitým a nesúrodým dojmom. Práce sú rozdelené na etapy, prvú z nich spustili vo štvrtok. Najprv sa má zmeniť Námestie SNP, následne Námestie Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenné námestie. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač.





