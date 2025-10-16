< sekcia Regióny
Bratislava začína s realizáciou projektu Živé námestie
Práce sú rozdelené na etapy, prvú z nich spustili vo štvrtok. Najprv sa má zmeniť Námestie SNP, následne Námestie Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenné námestie.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Mesto Bratislava začína s realizáciou roky avizovaného projektu Živé námestie, ktorého cieľom je premena a zjednotenie trojice námestí v centre hlavného mesta, a to Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Ide o jedno z najfrekventovanejších verejných priestranstiev, ktoré podľa samosprávy pôsobí neurčitým a nesúrodým dojmom. Práce sú rozdelené na etapy, prvú z nich spustili vo štvrtok. Najprv sa má zmeniť Námestie SNP, následne Námestie Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenné námestie. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
