Bratislava začína s realizáciou novej bežeckej dráhy na Kuchajde
Bežecká dráha povedie okolo jazera popri existujúcom chodníku.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Bratislavské Nové Mesto začína s realizáciou novej bežeckej dráhy v areáli Kuchajdy, ktorá patrí k obľúbeným miestam na oddych a šport. S prácami na 1,5-kilometrovom bežeckom ovále začína mestská časť tento týždeň. TASR o tom informovala vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
„Už dávnejšej sa Novomešťania vyjadrili počas participácie, že na Kuchajde by privítali okrem iného kvalitnú bežeckú dráhu. Som rád, že postupne dopĺňame športovú infraštruktúru tak, aby slúžila čo najširšiemu okruhu ľudí. Verím, že čoskoro bude patriť k obľúbeným častiam Kuchajdy,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Bežecká dráha povedie okolo jazera popri existujúcom chodníku, a to buď v jeho tesnej blízkosti, alebo s miernym odstupom tak, aby zostal zachovaný priestor pre verejné osvetlenie, lavičky či odpadkové koše. Navrhnutá je ako samostatná 1,5-kilometrová atletická dráha so šírkou približne 1,2 metra a s vodopriepustným tartanovým povrchom. Má byť šetrnejší a pohodlnejší pre bežcov ako súčasné chodníky.
Projekt počíta s výškovým napojením dráhy na existujúci chodník a podľa potreby aj so zabezpečením vybraných úsekov opornými múrmi či zábradlím. Súčasťou úprav majú byť aj lokálne opravy poškodených úsekov chodníka, ktoré sa zvlnili vplyvom koreňových sústav stromov.
