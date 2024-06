Bratislava začína s úpravou priestorov na Mudroňovej a Vazovovej ulici

Bratislava 29. júna (TASR) - Hlavné mesto Slovenska začína s úpravou priestorov pri školách na Mudroňovej a Vazovovej ulici. Ich finálnu podobu predstavilo koncom apríla spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB). Práce zrealizujú v etapách a potrvajú do septembra. Vyžiadajú si dopravné obmedzenia. Informuje o tom magistrát na sociálnej sieti.



"Ako sme sľúbili, začíname s realizáciou stavebných úprav a premenou týchto priestorov. Na začiatku nového školského roka budú Mudroňova a Vazovova výrazne bezpečnejšími a lepšími miestami," dodal.



V prípade križovatky Vazovova - Mýtna budú počas víkendu (29. - 30. 6.) frézovať asfalt. Dopravu v danom úseku bude riadiť oprávnená osoba alebo svetelná signalizácia. V druhej etape, s ktorou sa priebežne počíta v júli a auguste, by mali opravovať chodníky a pešie trasy.



V prípade Mudroňovej ulice bude počas prvej etapy v prvej polovici júla jej časť - jeden jazdný pruh a chodník pri škole - zúžená a doprava tam bude riadená. Zastávka Červený kríž bude dočasne presunutá za križovatku z ulice Slávičie údolie. Počas druhej etapy v druhej polovici júla nebude možný výjazd z Myjavskej ulice. Ako náhradná trasa budú ulice Myjavská a Broskyňová dočasne obojsmerné v úseku od križovatky týchto ulíc smerom na Mudroňovu.



Následne by mali prejsť práce do tretej a štvrtej etapy. O ich začiatku, ako aj o dopravných obmedzeniach s tým spojenými bude hlavné mesto ešte informovať.



Úpravy na Mudroňovej a Vazovovej ulici realizuje magistrát v rámci projektu Mesto pre deti. Ich konečná podoba má priniesť zlepšenie kvality, obsluhy a bezpečia detí. Finálne riešenia nahradia doterajšie, dočasné, ktoré sa stretli aj s kritikou zo strany verejnosti.