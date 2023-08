Na símke zľava generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Tomáš Lamprecht, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková, zástupca spoločnosti KAMI PROFIT Tomáš Krutek, námestníčka primátora Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová, predsedníčka predstavenstva METRO Bratislava a. s. Zuzana Kolman Šebestová počas symbolického spustenia pilotnej výstavby nájomného bytového domu na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke 23. augusta 2023. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 23. augusta (TASR) - Mesto Bratislava začína s výstavbou nájomných bytov na Muchovom námestí v Petržalke. V prvej etape má pribudnúť 52 klasických nájomných bytov a 51 náhradných bytov pre reštituentov. Výstavba osempodlažného bytového domu, ktorej základný kameň poklepali v stredu, by mala trvať do marca 2025. Odhadované náklady vrátane dotácie Ministerstva dopravy SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú takmer 11 miliónov eur. Celkovo by malo pribudnúť 103 nájomných bytov.uviedla na stredajšom brífingu bratislavská viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová.Novú bytovku začína stavať hlavné mesto v lokalite, kde mal pôvodne vzniknúť projekt komerčného bývania súkromného investora. Pozemok sa podarilo opätovne získať do vlastníctva mestskej spoločnosti Metro Bratislava. Ide o prvú výstavbu nájomného bytového domu priamo v réžii hlavného mesta za posledných 13 rokov. Naposledy postavila bytový dom Spoločnosť pre rozvoj bývania na Osuského v Petržalke. Byty však boli rozpredané do súkromného vlastníctva.Mesto má zároveň v rôznom štádiu prípravy ďalších sedem bytových a polyfunkčných domov so 420 nájomnými bytmi, ktoré chce postupne realizovať v najbližších rokoch. Najbližšie k začatiu výstavby má bytový dom na Terchovskej ulici, ktorý je v povoľovacom procese. V úvodných fázach sú projekty na Žitavskej ulici a na Janíkovom dvore. Koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024 by chcelo mesto začať s obnovou dvoch nevyužívaných bytových domov na Zámockých schodoch a na Velehradskej ulici. Desiatky nových bytov chce získať aj rekonštrukciou pôvodného internátu v Záhorskej Bystrici.Hlavné mesto aktuálne vlastní 876 nájomných bytov, ďalších asi tisíc bytov je zverených do správy mestským častiam. Keďže však dopyt po mestskom nájomnom bývaní dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku, snaží sa rozširovať fond mestských nájomných bytov. Napríklad rekonštrukciou zanedbaných mestských bytov, vlastnou výstavbou nájomných bytov či zmenami územného plánu a nastavením nových pravidiel spolupráce s developermi. Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi má zlepšiť platforma Mestskej nájomnej agentúry.V poskytovaní dostupného nájomného bývania sa Bratislava dlhé roky nachádza hlboko pod európskym priemerom. Vlastní menej ako jedno percento bytov v celkovom bytovom fonde Bratislavy. Pre porovnanie, Brno vlastní 15 percent z počtu bytov, Viedeň má vo svojom priamom vlastníctve štvrtinu bytov v meste.