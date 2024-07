Bratislava začne budúci týždeň s rekonštrukciou Trenčianskej ulice

Bratislava 21. júla (TASR) - Hlavné mesto začne od pondelka (22. 7.) s rekonštrukciou Trenčianskej ulice, v úseku medzi Ružovou dolinou a Miletičovou ulicou. Práce budú rozdelené na etapy a trvať by mali do polovice októbra. Vyžiadajú si tiež dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Opravu začneme frézovaním starého povrchu a následne tu počas prác, ktoré budú prebiehať približne do polovice októbra, postupne opravíme všetky štyri jazdné pruhy a na chodníkoch vymeníme starý asfalt za bratislavskú dlažbu," približuje magistrát.



Práce si vyžiadajú dočasné obmedzenia so začiatkom 24. júla. Prejazdný však bude vždy aspoň jeden jazdný pruh v každom smere. V prvej a poslednej etape bude zároveň dočasne zrušená zastávka MHD na Trenčianskej ulici, v prvej etape nebude dočasne možné zaparkovať na parkovacích miestach v tomto úseku Trenčianskej ulice. Práce sa tiež dotknú aj chodcov a cyklistov.