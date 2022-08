Bratislava začne s opravou Balkánskej cesty v Rusovciach

Bratislava 6. augusta (TASR) – Hlavné mesto začne od pondelka (8. 8.) opravovať Balkánsku cestu v Rusovciach, a to v úseku od Irkutskej po Maďarskú ulicu. Obnova sa bude týkať aj priľahlého chodníka. Práce by mali trvať do 4. septembra. Prejazd vozidiel bude možný, treba však počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Informuje o tom na sociálnej sieti.



V oboch smeroch bude odstránená pôvodná vrstva vozovky a nahradená novým povrchom. Dôjde tiež k oprave betónovej odvodňovacej priekopy, debarierizácii priechodu pre chodcov či výmene poškodených obrubníkov. Súčasťou prác bude tiež výmena dlažby priľahlého chodníka.



"Prejazd pre motorové vozidlá bude možný počas celej dĺžky trvania prác, treba však počítať so zníženou priepustnosťou dopravy," približuje bratislavský magistrát. Práce budú realizované počas striedavého uzatvárania jazdných pruhov, doprava bude preto regulovaná.