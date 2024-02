Bratislava 27. februára (TASR) - Mesto Bratislava začne s prípravou nového územného plánu hlavného mesta. Urobí tak po tom, ako v apríli nadobudne účinnosť nová legislatíva v územnom plánovaní. Ako jeden z podkladov bude slúžiť štúdia Bratislava 2050, teda dokument, ktorý obsahuje demografickú analýzu a prognózu vývoja.



"Územný plán je kľúčový dokument pre rozvoj mesta. Ten, s ktorým pracujeme, nie je často aktuálny a často narážame na jeho limity," skonštatovala na utorňajšej tlačovej konferencii viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová.



Príprava územného plánu mesta je definovaná legislatívnymi procesmi, konkrétne zákonom o územnom plánovaní a vykonávacou vyhláškou. Začať s prípravou tohto dokumentu chce hlavné mesto po 1. apríli, teda keď vstúpi do účinnosti nová legislatíva. Tá predpokladá, že všetky obce vrátane Bratislavy si pripravia nové územné plány, pričom tie "staré" stratia platnosť do apríla 2032.



"Zdá sa to dlhá doba, ale poznajúc procesné ustanovenia a spôsoby participácie, je to doba, ktorú treba hneď plniť konkrétnymi krokmi. Tento rok sa preto veľmi vážne pustíme do nového územného plánu," uviedol hlavný architekt hlavného mesta Juraj Šujan. Začať s prípravou skôr nemá podľa neho zmysel, pretože ak sa začne s prípravou podľa doterajších predpisov, podľa nich sa aj dokončí a zároveň stratí účinnosť najneskôr v apríli 2032.



Jedným zo základných vstupov na tvorbu nového územného plánu budú aj výsledky spomínanej monografie Bratislava 2050. Dokument nesie podtitul Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia, scenáre rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050. Viac ako 600-stranový dokument je zverejnený na webe Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Monografia vytvára základný predpoklad, aby sa vedelo, akým mestom Bratislava v budúcnosti bude. Dáva napríklad odpovede na otázky, koľko obyvateľov bude v Bratislave žiť, aké bude vekové zloženie, odkiaľ budú prichádzať, akým spôsobom sa budú po meste pohybovať či čo tam budú robiť. Štúdia má byť predstavená tiež na konferencii Budúcnosť hlavného mesta. Tá má zároveň otvoriť priestor na komunikáciu dôležitých tém pre nový územný plán hlavného mesta.



"V každom prípade sa budeme snažiť zvrátiť podľa nás veľmi nepriaznivý trend, keď sa nám rozrastá mesto do akejsi sídelnej kaše do regiónov," poznamenal Šujan s tým, že to nepovažujú za dobré z hľadiska environmentálneho či dopravného. Mesto sa preto bude podľa neho snažiť vytvoriť ponuku pre svojich budúcich obyvateľov.



Platný územný plán hlavného mesta bol schválený v roku 2007. Doteraz bolo schválených niekoľko balíkov zmien a doplnkov.