Bratislava začne s úpravou dopravného značenia na Staromestskej ulici

Bratislava 24. októbra (TASR) - Hlavné mesto začne v nasledujúcich dňoch s dlho plánovanou úpravou vodorovného dopravného značenia na Staromestskej ulici v Bratislave. K projektu organizácie dopravy, ktorý magistrát ešte dodatočne upravoval, získalo súhlasné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu (KDI). TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla. Projekt čiastočného riešenia na zlepšenie dodržiavania rýchlosti avizovalo hlavné mesto vlani aj ako reakciu na tragickú dopravnú nehodu na zastávke Zochova v roku 2022.



"Úprava značenia má zlepšiť bezpečnosť. Každá zmena si však vyžaduje istú zmenu návykov a najmä v prvých dňoch po zmene aj viac pozornosti," skonštatoval Bubla s tým, že vodičov v nadchádzajúcich dňoch žiadajú, aby prejazdu Staromestskou ulicou venovali zvýšenú pozornosť.



Magistrát dlhodobo poukazuje na to, že priestorové pomery na Staromestskej ulici navádzajú na rýchlu jazdu, pričom merania rýchlosti potvrdzujú, že veľa vodičov tam povolenú rýchlosť bežne prekračuje. Zúženie jazdných pruhov označuje za overený a účinný spôsob, ktorý opticky navádza vodičov, aby jazdili pomalšie. Pripomína, že počet jazdných pruhov zostáva rovnaký a ubezpečuje, že samotné ich zúženie nemá vplyv na kapacitu ani priepustnosť danej komunikácie. Zmena organizácie dopravy na Staromestskej ulici sa týka celého jej úseku, a to od podjazdu na Staromestskej ulici až po Most SNP.



Magistrát zároveň naďalej trvá na tom, že z jednoznačne najúčinnejších spôsobov, ako výrazne zlepšiť dodržiavanie povolenej rýchlosti, je meranie rýchlosti, najmä prostredníctvom stacionárnych radarov. V súčasnosti tieto kontroly môže vykonávať iba Policajný zbor (PZ) SR. "Dlhodobo preto s ďalšími samosprávami apelujeme na vládu a parlament, aby bolo priamo obciam umožnené vykonávať meranie povolenej rýchlosti prostredníctvom stacionárnych radarov a uplatňovať tak objektívnu zodpovednosť," podotkol Bubla. Vyžaduje si to však legislatívnu zmenu, ktorú musí schváliť Národná rada SR.



Hlavné mesto v minulosti takisto avizovalo projekt revitalizácie verejného priestoru v okolí Zochovej. Aktuálne je vo fáze prípravy architektonickej štúdie. Dôraz kladie predovšetkým na zvýšenie kvality a bezpečnosti priestoru zastávok MHD i nadväzujúcich peších ťahov. Cieľom je celková obnova verejného priestranstva v danej lokalite, zlepšenie bezbariérovosti chodníkov a doplnenie, ako aj revitalizácia zelene. Materiál je aktuálne v štádiu rozpracovanosti.



Dopravná nehoda v centre Bratislavy, ktorú spôsobil opitý vodič, si 2. októbra 2022 vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko zranených osôb. Na zastávke sa malo nachádzať približne 40 ľudí.