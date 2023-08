Bratislava začne v septembri práce na projektovej dokumentácii k plató

Bratislava 16. augusta (TASR) - Mesto Bratislava plánuje v septembri spustiť práce na projektovej dokumentácii pre projekt Plató Staromestská. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie i realizáciu stavby by chcelo mať na prelome rokov 2025/2026. Pre dlhšie avizovaný projekt Živé námestia by mali byť v roku 2024. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Peter Bubla. Dokumentácie za dva milióny eur sú jedným zo záväzkov novej dohody s developerom, za ktoré hlavné mesto vymenilo pôvodne plánované planetárium a mediatéku na nábreží Dunaja ako kompenzáciu za zbúraný PKO.



"Cieľom mesta je dostať finálny projekt pre spustenie obstarávania realizácie projektu Živé námestia v roku 2024, pre projekt Plató na prelome rokov 2025/2026. Myslené je verejné obstarávanie realizácie stavby," skonštatoval Bubla.



Práce na projekte Plató Staromestská, ktorým má byť mesto podľa primátora Bratislavy Matúša Valla schopné posunúť a vyriešiť problémy a traumy z minulosti, napredujú. Magistrát už rokoval s pamiatkarmi, na základe čoho boli v projekte realizované úpravy. Pripravujú sa tiež podklady pre ďalšie stupne projektu. Následne sa oslovia zhotovitelia, vyhodnotia cenové ponuky a uzatvoria zmluvy. Týka sa to oboch projektov.



"Robíme všetko preto, aby sa projekt podaril," odkázal magistrát v odpovedi na otázku, či primátor trvá na tom, že projekt premostenia Staromestskej ulice sa podarí, prípadne či bude pripravený prevziať zodpovednosť, ak sa tak nestane.



Projekt Živé námestia má priniesť rozsiahlu rekonštrukciu Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia v centre Bratislavy a zjednotenie verejného priestoru s väčším počtom zelene. Primátor ešte v roku 2021 avizoval, že nový priestor by mal byť hotový už v rokoch 2024 - 2025. Pri celkovej obnove, vrátane výstavby mestskej podzemnej garáže, sa vtedy spomínala suma zhruba 20 miliónov eur.



Okrem dvoch miliónov eur, ktoré majú byť mestu "darované" vo forme spomínaných projektových dokumentácií, je jedným z nových záväzkov aj vyplatenie sumy 8.180.000 eur. Tie by však mestu mali byť vyplatené až po roku 2030. Na základe rozhodnutia bratislavských mestských poslancov by pritom mala byť časť finančného plnenia využitá na overovaciu štúdiu vzniku planetária s cieľom nájsť vhodnejšie miesto a rovnako tak overovaciu štúdiu vzniku nového kultúrno-spoločenského priestoru pre nový PKO. V prvom prípade je termín plnenia stanovený na koniec júna 2024, v druhom prípade už na koniec decembra 2023.



Na otázku, či sú takého uznesenia vykonateľné, respektíve z čoho sa budú obe analýzy financovať, magistrát odpovedal, že predpokladané náklady na realizáciu štúdií uhradí mesto. "Finančné plnenie na základe dohody mesta so spoločnosťou WOAL výrazne presahuje očakávané náklady na prípravu štúdií na umiestnenie nového PKO a vzniku planetária," poznamenal Bubla.