Bratislava zadarmo poskytne zdrojové kódy k portálu otvorených dát

Bratislava 8. novembra (TASR) - Bratislavský magistrát sa rozhodol bezplatne poskytnúť zdrojové kódy k svojmu novému portálu otvorených dát opendata.bratislava.sk. Záujemcovia si ich môžu bezplatne stiahnuť prostredníctvom platformy github.com. Ktorákoľvek samospráva si môže zdrojové kódy stiahnuť a za pár hodín mať vybudovaný portál podobný tomu bratislavskému. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



"Ak budú mať samosprávy záujem o vybudovanie transparentného webu, ale nebudú si vedieť so zdrojovými kódmi rady, na magistráte sme pripravení pomôcť. Sme ochotní poskytnúť vystavanie a následne správu portálu v prostredí cloudu magistrátu hlavného mesta aj samosprávam, ktoré si nemôžu dovoliť takúto službu od komerčných subjektov," spresnil Bubla.



Bratislavský portál otvorených dát opendata.bratislava.sk na magistráte spustili koncom septembra. V súčasnosti prostredníctvom neho zverejňuje mesto Bratislava vyše 420 dátových setov z rôznych oblastí. Portál na jednom mieste dáva záujemcom k dispozícii dáta, ktoré pochádzajú z magistrátu, mestských organizácií, ale aj zo stránok Štatistického úradu SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR a ďalších ministerstiev či iných orgánov verejnej moci. "V rámci mestských organizácií sa do zverejňovania zapojili napríklad Mestská polícia Bratislava, Bratislava Tourist Board, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Dopravný podnik Bratislava či Mestské lesy v Bratislave," podotkol hovorca.



Open data alebo otvorené dáta sú rôzne údaje, ktoré majú verejné inštitúcie k dispozícii a v rámci transparentnosti ich bezplatne poskytujú verejnosti. Okrem štatistických údajov sú to aj výstupy z rôznych meračov, priestorové dáta z ciest, námestí, chodníkov či tratí vozidiel hromadnej dopravy. Ľudia tieto dáta môžu využívať na rôzne nekomerčné aj komerčné účely, ktoré majú v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu života v meste, napríklad vytvorenie aplikácie na parkovanie, efektívnejšie využívanie mestských bicyklov a ďalšie.