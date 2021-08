Zámer zámeny pozemkov pri Horskom parku označilo mesto ako neaktuálny

Bratislava 20. augusta (TASR) – Zámer zámeny pozemkov, pri ktorej by sa súkromník dostal k pozemku veľmi blízko Horského parku a mohla by sa tým vyriešiť aj situácia na Drotárskej ulici v Starom Meste, nie je podľa hlavného mesta v tomto čase aktuálny. Pre TASR to uviedlo oddelenie komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu. To, že sa v tejto veci nerokuje, potvrdila aj mestská časť.



„Hlavné mesto v súčasnosti nemá záujem participovať na prípadnej zámene nehnuteľností na Drotárskej ulici za nehnuteľnosti v rámci areálu na Majakovského ulici. Z uvedených dôvodov považuje zámer zámeny v tomto čase za neaktuálny," skonštatoval magistrát.



Možný návrh riešenia predstavila začiatkom apríla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podľa návrhu sa našiel kupec, ktorý je ochotný odkúpiť developerský projekt na Drotárskej ceste. Následne by pozemok vymenil s hlavným mestom za iný, ktorý sa má nachádzať pod budovou patriacou kupcovi. Tento pozemok je však v súčasnosti mestský.



Podľa magistrátu bol hlavnému mestu doručený iba všeobecný zámer zámeny pozemkov, bez bližšej špecifikácie konkrétnych podmienok prípadnej zámeny. „Obsah tohto zámeru tak nie je hlavnému mestu známy," podotkla bratislavská samospráva. „Nerokujeme, nie je nič nové," doplnil hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Stavba na Majakovského ulici je vo vlastníctve spoločnosti MURMAN green, s. r. o., a stojí na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Vlastník nehnuteľností na Drotárskej ulici, kde pre plánovanú výstavbu vyrúbali tento rok vyše 80 stromov, splnomocnil spoločnosť MURMAN green, aby ho vo veci nehnuteľností na Drotárskej ulici zastupovala.



Starostka návrh pri prezentovaní označila za elegantné riešenie, návrh privítali aj mnohí miestni obyvatelia z Drotárskej cesty, ktorí proti výrubu stromov i výstavbe bojujú roky. Opačného názoru boli niektorí občianski aktivisti, podľa nich by výmenou pozemku mesto postupne začalo strácať kontrolu nad unikátnym areálom určeným na oddych a rekreáciu. Kombináciu vlastníctva pozemku s budovou by mohla otvárať bránu k prípadnému developerskému projektu. O prípadnej zámene pozemkov by rozhodovalo bratislavské mestské zastupiteľstvo.