Zanedbaný priestor v okolí Domu služieb v Dúbravke plánujú obnoviť

Bratislava 20. augusta (TASR) – Zanedbaný priestor v okolí Domu služieb na M. Schneidera Trnavského v bratislavskej Dúbravke chcú zrekonštruovať. Architekti preto navrhli, ako toto miesto zmeniť. Pribudne tu napríklad vodná plocha aj multifunkčný pavilón. S rekonštrukciou by sa pravdepodobne malo začať v druhej polovici roka 2022. TASR o tom informovali z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Okolie domu Služieb na Ulici M. Schneidera Trnavského vDúbravke je aktuálne vnevyhovujúcom stave. Najväčším problémom je podľa MIB zlý technický stav anekoncepčné zásahy do budovy,čoovplyvňujeatmosféru priľahlého verejného priestoru.



„Cieľom budúcej revitalizácie je skvalitniť tento verejný priestor tak, aby bol plne funkčný pre krátkodobý pobyt aslúžil všetkým vekovým kategóriám. Momentálne sú asfaltové povrchy na viacerých miestach poškodené, dažďová voda známestia neodteká a šachty sú v rôznych výškových úrovniach, čo komplikuje ľuďom pohyb," priblížil riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z MIB Marcel Dzurilla.



Prioritou architektonického zadania preto bolo koncepčné preriešenie povrchov v okolí Domu služieb. Taktiež by mal vzniknúť bezbariérový prístup, ktorý prepojí existujúce spevnené plochy s priľahlou zeleňou. Pribudne aj technické zázemie pretrhovníkov.



Novou dominantou priestoru má byť väčšia vodná plocha spobytovou funkciou. Pôjde ovyspádovanú betónovú plochu, po ktorej bude stekať voda.



„Podľa architektov vodná plocha na sídlisku zlepší klímua v letných mesiacoch sa znej stane obľúbené miesto najmä detí. Vedľa fontány vznikne trávnik, ktorý budú môcť ľudia využívať na oddych, jednoduché športy či slnenie sa," spresnili z MIB. Po bokoch trávnika navrhli architekti osadiť lavičky adoplniť osvetlenie. V priestore sa tiež vysadia nové stromy.



V areáli pribudne aj multifunkčný pavilón, ktorý dokáže zmeniť funkciu na základe potreby. Napríklad sa bude využívať pre príležitostné lokálne trhy, ktoré sa momentálne uskutočňujú pri Dome služieb. Taktiež sa tam budú môcť konať rôzne komunitné akcie či menšie športové udalosti.