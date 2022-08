Bratislava zasahovala na 355 liahniskách komárov na celom svojom území

Bratislava 5. augusta (TASR) - Od začiatku tohtoročnej sezóny zasahovalo hlavné mesto na 355 liahniskách komárov po celom svojom území. Ide o plochu takmer 444.000 štvorcových metrov. Pokrytá bola každá bratislavská mestská časť. V teréne sa doteraz vykonalo viac ako 5320 monitoringov. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavský magistrát.



"Napriek pretrvávajúcim vhodným podmienkam pre liahnutie komárov máme situáciu pod kontrolou. S aplikáciou larvicídu BTI, ktorým eliminujeme larvy ešte pred tým, ako sa z nich stanú dospelé jedince, budeme pokračovať," ubezpečuje hlavné mesto.



Za posledné tri týždne sa vykonalo 976 monitoringov, a to v každej mestskej časti Bratislavy. Od polovice júla sa uskutočnilo v 17 mestských častiach 77 zásahov, pokrytých bolo viac ako 26.000 štvorcových metrov plôch. Zásahy sa vykonávajú pozemne - ručne alebo pomocou chrličov BTI. V prípade potreby je mesto pripravené na vzdušné zásahy pomocou dronov, na väčších vodných plochách aj na zásahy z člna.



Ubezpečuje, že robí všetko pre to, aby sa eliminovalo čo najviac lariev komárov. Pripomína však zároveň, že aj pre charakter okolitého prostredia budú v Bratislave komáre vždy, a to aj napriek zásahom. Cieľom zásahov nie je eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie.



Na území mesta sa totiž nachádzajú viaceré miesta v piatom stupni ochrany, kde nie je možné použiť ani biologický larvicíd BTI. K tomu treba prirátať dendrotelmy - malé dutiny priamo v stromoch na rozsiahlych lesných plochách v okolí Bratislavy, kde nie je možné zasiahnuť ani chemickými postrekmi, ani BTI. Ďalšími zdrojmi lariev sú sudy či iné nádrže v súkromných záhradách, v ktorých, ak nie sú pravidelne vylievané, sa v priebehu týždňa dokážu vyliahnuť tisíce komárov.



Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, plodnosť a tiež majú karcinogénne účinky.