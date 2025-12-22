< sekcia Regióny
Vallo: Zasklenie prístreškov zastávok v Petržalke je špecifické
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Na zastávkach na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke postupne dokončujú prístrešky. Ich zasklenie je špecifické, motívy sú inšpirované jednou z tzv. monumentálnych malieb, teda veľkoformátových diel na stenách panelákov. Príkladom je zastávka Zrkadlový háj, ktorá využíva prvky z maľby Mier na bytovom dome na Osuského ulici z roku 1985. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.
„Prvky maľby sú preskupené, zmenšené či kopírované do výsledného dizajnu na piatich samostatne potlačených sklách. Celé dielo je vyobrazené na bočnom sklenenom paneli prístrešku, spolu s menom pôvodného autora,“ približuje Vallo.
Tieto veľkoformátové diela na stenách panelákov mali nielen estetický účel, ale plnili aj orientačnú funkciu. Všetky maľby síce postupom času mizli pri zatepľovaní, avšak vďaka snahám občianskeho združenia (OZ) Konduktor boli obnovené už štyri z ôsmich malieb. Obe tieto funkcie svojim spôsobom prinavracia aj dizajn prístreškov.
Na zastávke Jungmannova je dielo Znaky Bratislavy od Petra Günthera, na zastávke Gessayova dielo Posolstvo mieru od Ivana Vychlopena, na zastávke Pajštúnska dielo Šport od Ota Luptáka, na zastávke Veľký Draždiak dielo Vedecko-technická revolúcia od Ivana Vychlopena a na zastávke Lúčanka dielo Radostný život od Jána Ilavského.
„Som rád, že po výmene pôvodného subdodávateľa, ktorý nebol schopný inštalovať prístrešky načas a v požadovanej kvalite, sa tieto unikátne prístrešky blížia k svojej finálnej podobe,“ podotýka Vallo. Zastávky s prístreškami mali byť pôvodne dokončené do začiatku školského roka, čo sa však nestalo.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
