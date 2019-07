Bratislava zaslala Lesom SR návrh na posilnenie rekreačnej funkcie

Pracovná skupina sa dohodla, že pripraví návrh zmeny v Pláne starostlivosti o les pre lesný celok Lesy SR Bratislava.

Bratislava 29. júla (TASR) – Bratislava zaslala vedeniu štátneho podniku Lesy SR komplexný návrh na zmenu režimu hospodárenia v lesoch v okolí hlavného mesta. Magistrát chce významne posilniť ich rekreačnú a prírodno-ochrannú funkciu. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Pracovná skupina, ktorej členom je aj riaditeľ sekcie životného prostredia bratislavského magistrátu Andrej Kovarik, mestský poslanec Jakub Mrva ako zástupca občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty a nový riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič, sa dohodla, že pripraví návrh zmeny v Pláne starostlivosti o les pre lesný celok Lesy SR Bratislava.



"Tak sa aj stalo. Ďalšia diskusia sa bude odvíjať od reakcie na náš návrh. Očakávame, že po posúdení a pripomienkovaní bude zvolané ďalšie stretnutie pracovnej skupiny," podotkol Bubla. Lesy SR na otázky TASR doteraz nereagovali.



V marci štátny podnik uviedol, po tom, čo bola vo Zvolene prezentovaná štúdia k posúdeniu dosahov zmeny hospodárenia v lesoch v okolí hlavného mesta, že je otvorený možnosti zníženia ťažby a zintenzívnenia rekreačných funkcií lesov v Bratislave a jej okolí. Pripomína však, že finančné kompenzácie bude musieť zabezpečiť Bratislava a jej mestské časti. Analýza priniesla sedem alternatív riešenia územia bratislavských prímestských lesov. Bratislavský magistrát a mestské časti mali osem týždňov na výber jednej z alternatív. "Z mojej strany bude iniciatíva o ďalšiu komunikáciu s primátorom Bratislavy a mestskými časťami, aby sme sa postupne bavili o ďalších možných krokoch, ktoré vieme spoločne urobiť, aby sme viac podporili rekreačnú funkciu lesov v okolí Bratislavy a spoločne našli krytie ekonomických dosahov, ktoré má nejaké obmedzenia na štátny podnik," avizoval v marci generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.



Analýza navrhuje sedem alternatív, a to bežný manažment podľa aktuálneho Plánu starostlivosti o les (priorizácia produkčnej funkcie), hospodárenie zamerané na rozvrstvenie štruktúry lesa založené na pozitívnom výbere, zjemnené hospodárenie pri obmedzení predpísanej ťažby na 66 percent, zjemnené hospodárenie pri obmedzení predpísanej ťažby na 33 percent, pasívny manažment, orientácia na ochranu pôdy a orientácia na ochranu vody. Lesy SR upozornili, že obmedzenie ťažby bude potrebné finančne kompenzovať. Podobný model funguje v Bratislave aj v prípade mestských lesov.



Aktivisti z Iniciatívy Naše Karpaty reagovali, že štátny podnik Lesy SR musí byť schopný nájsť sám rezervy, ktorými výpadok príjmov z ťažby dreva v lesoch v okolí Bratislavy nahradí. Iniciatíva odmieta tvrdenia, že znížením ťažby v Bratislave by sa muselo začať viac ťažiť na iných miestach na Slovensku. Bratislavské lesy podľa ich slov navštevujú tisíce obyvateľov mesta, ale aj ľudí, čo do Bratislavy prichádzajú pracovať alebo študovať. Aktivisti uviedli, že tieto lesy patria medzi najnavštevovanejšie na Slovensku a majú obrovský potenciál na podporu rekreácie v súlade s ochranou prírody.