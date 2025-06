Bratislava zasype rigoly v okolí električkovej trate v Petržalke

Bratislava 18. júna (TASR) - Hlavné mesto si objednalo vyrovnanie terénu v okolí novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Ide o terénne úpravy a zasypanie rigol, teda priekop, ktoré vznikli v rámci stavby, prípadne sú zvyškom výstavby v minulosti plánovaného metra. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorá je zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Cena je viac ako 256.810 eur.



„Po vybudovaní telesa násypu pre električkovú trať vznikli rigoly medzi chodníkmi, násypom trate a cestou. Taktiež v tesnej blízkosti trate zostali pôvodné rigoly a terénne depresie, ktoré je potrebné zasypať,“ konštatuje magistrát.



Na zasypanie týchto rigol má byť použitá výkopová zemina, ktorá je umiestená na depóniách (skládky stavebného materiálu, pozn. TASR) v rámci koridoru električkovej trate. Úspešný uchádzač, ktorým sa stala firma Havetta Team, si musí vybudovať prístupové cesty k jednotlivým lokalitám aj k depóniám. Magistrát zároveň podotýka, že zhotoviteľ nesmie pritom poškodiť násyp trate ani poškodiť dreviny nachádzajúce sa v okolí rigol. Práce majú byť zároveň realizované bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutých pozemných komunikáciách. Práce majú byť dokončené do 40 dní od účinnosti zmluvy. Účinnosť nadobudla 12. júna.



Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Aktuálne o presnom termíne nehovorí.



Na novej električkovej trati prebiehali začiatkom týždňa zisťovacie konania stavebných úradov. Posledné z nich bolo 11. júna. Stavebné úrady by mali následne vydať rozhodnutia potrebné pre prevádzku električky. Po nadobudnutí ich právoplatnosti bude možné petržalskú električku spustiť do plnej prevádzky.