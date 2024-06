Bratislava 11. júna (TASR) - Mesto Bratislava zatiaľ neuvažuje o redukcii jazdných pruhov na Šancovej ulici. Došlo by tým k zníženiu priepustnosti bez vhodnej alternatívy, tvorbe dopravných zápch i zvýšenej produkcii exhalátov. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla v reakcii na petíciu Dajme Šancovej šancu na život. Jednou z požiadaviek je zníženie počtu jazdných pruhov individuálnej automobilovej dopravy na jeden v oboch smeroch.



"Bez alternatívy, ako napríklad Severná tangenta, alebo sčasti aj vonkajší polokruh, mesto nemôže na Šancovej pristúpiť k obmedzeniu dopravy," skonštatoval Bubla.



Pripomenul, že Šancová ulica je súčasťou vnútorného a stredného mestského okruhu, po ktorom vedie tranzitná trasa spájajúca mestské časti Nové Mesto a Ružinov s miestnou časťou Kramáre a Lamačom. Pre túto spojnicu však nateraz neexistuje adekvátna alternatíva v tejto časti mesta. V súčasnosti tak magistrát neuvažuje ani o vyznačení vyhradeného jazdného pruhu pre verejnú hromadnú dopravu smerom na Pražskú ulicu. Kapacita jedného jazdného pruhu pre autá by nebola dostatočná na zvládnutie intenzity dopravy na tejto tranzitnej spojnici.



"V každom prípade vyhodnocujeme dopravné dáta. Následne, na základe analýz, vieme pristúpiť k návrhom možných riešení, ktoré dopravu na tejto ceste môžu zlepšiť," poznamenal Bubla s tým, že nateraz nie je ešte rozhodnuté, aké vylepšenia a kedy by sa tam mohli realizovať.



Čo sa týka čiastočných opatrení prispievajúcich k zníženiu hlučnosti, na ktorú sa niektorí obyvatelia sťažujú, plánovaná je napríklad výmena sietí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti aj Slovenského plynárenskému priemyslu. V nadväznosti na čo má prísť aj k výmene povrchu vozovky v úseku Račianske mýto - Trnavské mýto v oboch smeroch, pričom má byť položený nízkohlučný asfaltový koberec.



"K zníženiu hluku prispieva aj výsadba zelene v danom úseku," pripomenul Bubla. Postupne sa podľa neho obnovuje stromoradie, priamo na Šancovej ulici bolo za posledné tri roky vysadených 13 nových stromov. V obnove stromoradia plánuje hlavné mesto pokračovať aj v budúcich rokoch.



Okrem zníženia počtu jazdných pruhov, zavedenia bus pruhov v obidvoch smeroch či vytvorenia čo najbezpečnejšej cyklistickej infraštruktúry, teda fyzicky oddelených cyklotrás, pripadne zdieľaných cyklo a bus pruhov, požadujú petičiari napríklad aj nové priechody pre chodcov. Hlavné mesto podľa hovorcu pristúpilo k spracovaniu zadania pre vybudovanie svetelne riadeného miesta na prechádzanie pre peších v križovatke Šancová - Ľadová - Beskydská. Realizáciu predbežne odhaduje na rok 2025.