Bratislava zatiaľ o zvýšení cestovného v MHD neuvažuje

Bratislava 10. marca (TASR) – Hlavné mesto v najbližšom čase o zmenách cien cestovného v mestskej hromadnej doprave (MHD) v súvislosti so zdražovaním pohonných látok neuvažuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Rovnako sa v tejto súvislosti neuvažuje ani o zvyšovaní daní a poplatkov.



"V súčasnosti sa zaoberáme skôr optimalizáciou nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD, kde nám počas pandémie poklesli tržby v dôsledku úbytku cestujúcich a súčasne výrazne narástli náklady v niektorých položkách, napríklad pohonné látky," skonštatovala Schmucková.



Hovorkyňa zároveň podotkla, že hlavné mesto je len jedným z objednávateľov služieb vo verejnom záujme v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK), v jeho prípade mestskej hromadnej dopravy, ktorú zabezpečuje Dopravný podnik Bratislava. Pre zmenu cien cestovného v rámci tohto systému by bola totiž potrebná dohoda všetkých objednávateľov verejnej dopravy, okrem hlavného mesta aj Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR.



Na margo ceny poplatku za komunálne odpady podotkla, že jej vývoj je zo zákona naviazaný priamo na náklady spojené s jeho odvozom a likvidáciou. "Aktuálne neevidujeme zásadné navýšenie nákladov na odvoz komunálneho odpadu," poznamenala Schmucková. Pripomenula tiež, že zmena sadzieb dane z nehnuteľnosti alebo poplatku za komunálne odpady sa vždy robí prostredníctvom prijatia nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo, na konci roku s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.