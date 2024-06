Bratislava zatiaľ súťaž na opravu Mosta SNP nevyhlásila, chystá ju

Bratislava 7. júna (TASR) - Hlavné mesto zatiaľ nevyhlásilo tender na opravu porušených zvarov nosníkov na Moste SNP v Bratislave. Na verejnej súťaži stále pracuje, vyhnúť sa chce prípadným pochybeniam. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto ešte v roku 2022 potvrdilo, že mimoriadna kontrola odhalila na niektorých miestach mosta ich porušenie. Zároveň však deklarovalo, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.



"Túto verejnú súťaž stále pripravujeme a precizujeme v snahe vyhnúť sa prípadným pochybeniam vzhľadom na komplikovanosť predmetu zákazky. Zároveň v rámci pravidelnej údržby Mosta SNP prebieha údržba oceľových častí mostovky," skonštatoval Bubla.



Súčasťou podkladov pre verejnú súťaž budú spolu so závermi mimoriadnej prehliadky mosta z konca roka 2023 aj navrhnuté technologické postupy zvárania. Najvhodnejší spôsob určil magistrát v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU), a to tak, aby nebola poškodená izolácia a asfaltový povrch vozovky na moste. A zároveň, aby bola dosiahnutá kvalita v zmysle platných noriem.



"Proces bol skutočne precízny," ubezpečil Bubla s tým, že na vzorkách mostovky bola zrealizovaná séria skúšobných zvarov rôznymi formami a postupmi zvárania.



Mimoriadnu prehliadku Mosta SNP zrealizovalo hlavné mesto aj koncom minulého roka. Zameraná bola na kontrolu stavu už zisteného poškodenia zvarov. Zároveň však v spolupráci so Strojníckou fakultou STU bola vykonaná aj základná obhliadka a diagnostika lán mosta, ktoré sú v poriadku. Ich kontrolu plánuje hlavné mesto aj v budúcnosti.



V súvislosti s avizovanou opravou bola už v minulosti znížená maximálna povolená rýchlosť na Moste SNP pre autá zo 60 na 50 kilometrov za hodinu. Platí to od 10. januára 2023.



Hlavné mesto má v správe tri mosty ponad Dunaj, ktoré pravidelne kontroluje. Stupeň hodnotenia mostov vyplýva zo záverov týchto kontrolných prehliadok. Tie koncom roka potvrdili podľa magistrátu priaznivý stav Mosta Apollo a veľmi dobrý stav Starého mosta. Okrem iného sa kontroloval stav povrchov či protikoróznej ochrany konštrukčných prvkov mostov či izolácie.