Bratislava: Záujem je zatiaľ nízky, prázdno je aj na drive-in miestach

Bratislava 1. novembra (TASR) – Začiatok druhého dňa celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 v hlavnom meste nekopíruje scenár prvých hodín zo soboty (31. 10.). Dlhší rad pri odbernom mieste je momentálne skôr výnimkou, mestské časti pri oznámení o stave informujú väčšinou o pár osobách, čakajúcich na test.



Aj pred bránou automobilového závodu v Devínskej Novej Vsi, kde je jedno z 15 odberných miest v mestskej časti, boli po siedmej hodine prítomní dvaja záujemcovia o testovanie. Pri všetkých odberných miestach v mestskej časti svieti zelená na semafore, teda testovanie prebieha bez dlhého čakania.



Podobne na zeleno sú vysvietené všetky odberné miesta v Dúbravke, ale aj v bratislavskom Novom Meste, kde pri odberných miestach čakalo po siedmej od päť do 15 ľudí. "Veľká časť otvorených odberných miest oznamuje nízky záujem o testovanie v prvých minútach," dopĺňa mestská časť Petržalka. Počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť podotýka, že odberné miesta zatiaľ fungujú v neúplnom počte, na niektorých z nich prebieha doplnenie potrebného personálu či materiálu. V Petržalke bude aj v nedeľu fungovať testovanie formou drive-through pri obchodnom centre Danubia.



Z Ružinova informujú, že prázdne sú aj drive-in odberné miesta, rovnako je zatiaľ mĺkvo na odberných miestach pre peších. "Včera by sme neverili, že to napíšeme takto, ale... Poďte! Našim zdravotníkom je už otupno, aj paličky majú prichystané,“ vyzýva samospráva s úsmevným emotikonom.



Z Karlovej Vsi hlásia, že všetky odberné miesta sú otvorené, čakacia doba je maximálne pár minút. "Pri odbernom mieste na Veternicovej ulici na Dlhých dieloch momentálne nečaká nikto," píše samospráva na webe.



Do práce sa o siedmej dali aj odberné tímy na šiestich testovacích bodoch v Lamači, na väčšine z nich čaká pár ľudí, najviac približne 30 bolo o pol ôsmej pri ZŠ na Malokarpatskom námestí.



Zatiaľ nízky počet ľudí v radoch pred odbernými miestami hlásia aj z bratislavskej Rače. "Na Rendezi pohoda. Aktuálne pár ľudí, podobne aj inde v Rači. Ak to chcete mať rýchlo za sebou, príďte," vyzval verejnosť cez sociálnu sieť račiansky starosta Michal Drotován. Bratislavská mestská časť Vajnory potvrdila, že v nedeľu ráno spustili všetky tunajšie odberné miesta.



"Osemnásť odberových miest je plne k dispozícii a všade vieme otestovať každého, kto príde. Počas celého dňa budeme aktualizovať stavy na jednotlivých miestach," avizuje starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc. Starosta bratislavských Podunajských Biskupíc Zoltán Pék verejnosti odporúča, aby v mestskej časti využila kyvadlovú dopravu, ktorú samospráva zriadila pre celoplošné testovanie.